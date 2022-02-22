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FIBA, Ukrayna-İspanya maçını güvenlik endişesiyle erteledi - Son Dakika

FIBA, Ukrayna-İspanya maçını güvenlik endişesiyle erteledi

22.02.2022 12:07
FIBA, Ukrayna-İspanya maçını güvenlik endişesiyle erteledi

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Ukrayna ile İspanya arasında Kiev'de oynanması planlanan 2023 FIBA Erkekler Dünya Kupası eleme maçının güvenlik kaynaklı sebeplerle ertelendiğini açıkladı.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Ukrayna ile İspanya arasında Kiev'de oynanması planlanan 2023 FIBA Erkekler Dünya Kupası eleme maçının güvenlik kaynaklı sebeplerle ertelendiğini açıkladı.

Ukrayna Basketbol Federasyonunun (FBU) açıklamasında, iki takım arasında 27 Şubat'ta yapılması gereken 4. hafta maçının, FIBA tarafından temmuzda oynanmasına karar verildiği belirtildi.

FIBA'nın 7 tarafsız saha seçeneği sunmasına karşın FBU tarafından müsabakanın Kiev'de oynanması görüşünün savunulduğu ifade edildi.

İspanya Milli Takımı'nın ise Kiev'e gitmeye sıcak bakmaması üzerine karşılaşmanın ileri bir tarihte oynanmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.

Müsabakanın planlandığı gibi Kiev'de oynanacağı, kesin tarihin daha sonra duyurulacağı aktarıldı.

G Grubu'nda ikide iki yapan İspanya, bir galibiyete sahip Ukrayna'yı üçüncü hafta maçında ağırlayacak. İki takım arasındaki karşılaşma, 24 Şubat'ta Cordoba kentinde oynanacak.

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basketbol, İspanya, Ukrayna, Kiev, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor FIBA, Ukrayna-İspanya maçını güvenlik endişesiyle erteledi - Son Dakika Spor


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