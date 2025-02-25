FIFA, Adana Demirspor'un 6 puanını sildi - Son Dakika
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Spor

FIFA, Adana Demirspor'un 6 puanını sildi

FIFA, Adana Demirspor\'un 6 puanını sildi

FIFA, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a 1 dosyadan dolayı 6 puan silme cezası verdi. Bu sezon 3. kez aynı cezayı alan ve toplamda 12 puanı silinen mavi-lacivertli ekibin puanı -3'e düştü.

25.02.2025 17:51
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Trendyol Süper Lig'de en dibe demir atan Adana Demirspor'a bir kötü haber de FIFA'dan geldi.

6 PUANI SİLİNDİ

FIFA, bir dosyadan dolayı Adana temsilcisine 6 puan silme cezası verdi. TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada "FIFA Disiplin Komitesi tarafından; Adana Demirspor Kulübü'ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır" ifadelerine yer verildi.

BU SEZON 3. KEZ PUAN SİLME CEZASI

Galatasaray maçında sahadan çekildikten sonra da puan silme cezası alan Adana Demirspor, da önce bu sezon 2 kez puan silme cezasına çarptırılmıştı. 3. cezayla birlikte toplamda 12 puanı silinen mavi-lacivertli ekibin puanı -3 oldu. Akdeniz ekibi sezon başında ise kulüp lisans sürecini tamamlayamadığı için -3 puan cezası almıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig, Adana Demirspor, Futbol, Adana, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor FIFA, Adana Demirspor'un 6 puanını sildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Casper:
    AdanaDemirspor yallah kümeye 28 10 Yanıtla
  • Fatma Öztürk:
    En iyi günleri bugünler olsun, mumla çırayla arasın bugünleri. 30 7 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    MURAT SANCAK TA FUTBOLDAN MEN EDILMELI 29 4 Yanıtla
  • Çetin Çelik:
    ulan yavşak sancak Fenerbahçe’ye kıyak yapacam diye show yaptın 23 6 Yanıtla
  • Serkan Karakaş:
    balotelli leri getirdiklerinde böbürlenme lerinden gecilmiyordu, Real Madrid le kiyasliyirlardi kendilerini, Türkiye'nin galacticosu, gtmn kenarları... 13 3 Yanıtla
  • sebebsiz kizmam:
    sancak şimdi açıklasın galatasaray maçından niye çekildiğini 10 6 Yanıtla
  • RAMAZAN KARAMAN:
    Sayın başkan fenere yağcılık olsun diye takımı sahadan çekeceğine kulübüne sahip çıksaydın kulübü borç batağına soktu hala utanmadan sıkılmadan çıkmış tv.de konuşuyo insanda biraz yüz olur... 9 5 Yanıtla
  • Ali Kır:
    ya adamların 6 puanı varmiki ?? 8 2 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    DEVAMLI BAGIRAN BIRI VARDI O UN TAKIMI DEMI BU 3 3 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Adam adana çıkardı şimdıde gerı indırıyor ama okafar para nerede 1 0 Yanıtla
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