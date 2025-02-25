FIFA, Adana Demirspor\'un 6 puanını sildi

Spor

Trendyol Süper Lig'de en dibe demir atan Adana Demirspor'a bir kötü haber de FIFA'dan geldi.

6 PUANI SİLİNDİ

FIFA, bir dosyadan dolayı Adana temsilcisine 6 puan silme cezası verdi. TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada "FIFA Disiplin Komitesi tarafından; Adana Demirspor Kulübü'ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır" ifadelerine yer verildi.

BU SEZON 3. KEZ PUAN SİLME CEZASI

Galatasaray maçında sahadan çekildikten sonra da puan silme cezası alan Adana Demirspor, da önce bu sezon 2 kez puan silme cezasına çarptırılmıştı. 3. cezayla birlikte toplamda 12 puanı silinen mavi-lacivertli ekibin puanı -3 oldu. Akdeniz ekibi sezon başında ise kulüp lisans sürecini tamamlayamadığı için -3 puan cezası almıştı.