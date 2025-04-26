FIFA, Türk takımlarına ceza yağdırdı. Federasyon, Eyüpspor'un ardından 4 kulübe daha transfer yasağı getirdi.
FIFA'nın internet sitesindeki transfer yasakları bilgilendirme tablosuna göre; 3 dönem transfer yasağı verilen Eyüpspor'un yanı sıra 4 kulübün transfer tahtası 22 Nisan'dan sonra kapatıldı. Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor ve Antalyaspor'a da mali anlaşmazlıklar ortadan kaldırılıncaya kadar transfer yasağı uygulandı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'a da mali anlaşmazlıklar ortadan kaldırılıncaya kadar transfer yasağı getirilirken Şanlıurfaspor'a da 3 dönem transfer yasağı verildi.
Son Dakika › Spor › FIFA'dan 5 Türk takımına birden transfer yasağı cezası - Son Dakika
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