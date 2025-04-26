FIFA\'dan 5 Türk takımına birden transfer yasağı cezası

FIFA, Türk takımlarına ceza yağdırdı. Federasyon, Eyüpspor'un ardından 4 kulübe daha transfer yasağı getirdi.

ALANYASPOR VE ANTALYASPOR'A YASAK

FIFA'nın internet sitesindeki transfer yasakları bilgilendirme tablosuna göre; 3 dönem transfer yasağı verilen Eyüpspor'un yanı sıra 4 kulübün transfer tahtası 22 Nisan'dan sonra kapatıldı. Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor ve Antalyaspor'a da mali anlaşmazlıklar ortadan kaldırılıncaya kadar transfer yasağı uygulandı.

SAKARYASPOR VE ŞANLIURFASPOR'A DA CEZA GELDİ

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'a da mali anlaşmazlıklar ortadan kaldırılıncaya kadar transfer yasağı getirilirken Şanlıurfaspor'a da 3 dönem transfer yasağı verildi.