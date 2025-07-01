FIFA\'dan dev maç öncesi Kenan Yıldız ve Arda Güler\'e övgü

Dünya Kulüpler Kupası'nın düzenleyicisi Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) maç öncesi değerlendirmesinde de Kenan ve Arda hakkında olumlu ifadelere yer verildi.

''TÜRK OYUNCULAR KARŞI KARŞIYA GELECEK''

"Türk orta saha ikilisi bu Kulüpler Dünya Kupası'nın ilk aşamalarını aydınlattı." ifadelerinin kullanıldığı maç yorumunda, "Arda Güler ve Kenan Yıldız, 24 yıllık bir aranın ardından Türkiye'yi 2026'da FIFA Dünya Kupası'na geri götürme hayali kuruyor. Ancak ondan önce, Türk oyuncular, Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak statlardan birinde karşı karşıya gelecek." denildi.

Kenan Yıldız hakkında yapılan yorumda, "Yıldız, Juventus'un hücumunun odak noktası haline geldi ve gol sayısı bu hikayenin çoğunu anlatıyor. Üç maçta üç gol attı ve bir gol pası verdi, ayrıca ikinci turda Wydad'ın kendi kalesine gol atmasına neden oldu." ifadeleri kullanılırken, Arda Güler yorumunda ise, "Güler, Xabi Alonso'nun Real Madrid takımındaki turnuvanın ilk maçında yedek olarak başladı. Açılış maçında devre arasında oyuna dahil edilen Güler, o zamandan beri ilk 11'de yer aldı. Genç oyuncu, kulübe veda eden Luka Modric'in yakında boşaltacağı Real'deki rolün bir kısmını üstlendi." değerlendirmesi yapıldı.