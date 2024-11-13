FIFA'dan futbol tarihine geçecek yeni sistem: Teknik direktörler artık itiraz edebilecek - Son Dakika
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Spor

FIFA'dan futbol tarihine geçecek yeni sistem: Teknik direktörler artık itiraz edebilecek

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FIFA, VAR sisteminin ardından yeni bir uygulamayı daha hayata geçirmeye hazırlanıyor. Geliştirilmesi düşünülen ve Futbol Video Desteği (FVS) adı verilen yeni sistem sayesinde teknik direktörler, yanlış olduğunu düşündükleri hakem kararlarına maç başına en az iki kez itiraz edebilecek. Test aşamasında olan sistem ilk kez Kolombiya'da bu yaz düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Kupası ve Ekim'de yapılan 17 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası maçlarında uygulandı.

13.11.2024 21:57
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FIFA, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine alternatif olarak yeni bir uygulamayı devreye sokmaya hazırlanıyor.ESPN'de yer alan habere göre; FIFA, Futbol Video Desteği (FVS) adı verilen yeni bir sistem geliştirmeyi düşünüyor.

TEKNİK DİREKTÖRLER HAKEM KARARLARINA İTİRAZ EDEBİLECEK

Bu sistemde teknik direktörler hakemin kararını beğenmemesi halinde itirazda bulunabilecek. Hakem, VAR uyarısı olmamasına rağmen itirazı dikkate alıp pozisyonu monitörde inceleyecek ve verdiği kararı yeniden değerlendirecek. Bu sistemin uygulamaya konulması halinde teknik direktörler, yanlış olduğunu düşündükleri hakem kararlarına maç başına en az iki kez itiraz edebilecek.

İLK TESTLERİ YAPILDI

Bu sistem ilk kez Kolombiya'da bu yaz düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Kupası ve Ekim'de yapılan 17 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası maçlarında uygulandı. FIFA Hakemler Komitesi Başkanı Pierluigi Collina konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar yapılan testlerde beklenmedik bir şey fark etmedik" ifadelerini kullandı.

FIFA\'dan futbol tarihine geçecek yeni sistem: Teknik direktörler artık itiraz edebilecek

Teknoloji, Kolombiya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor FIFA'dan futbol tarihine geçecek yeni sistem: Teknik direktörler artık itiraz edebilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • aykut demirezen:
    morinhoya gün doğdu 13 11 Yanıtla
  • Halil İbrahim Tüfekçi:
    Bizim Türkiye Liginde Maç Bitmez Bu sistem gelirse 14 2 Yanıtla
  • Serkan Genç:
    okana gün doğdu 9 6 Yanıtla
  • Özgür:
    Bence ofsayt kuralı değişsin yeter omuz önde kalça önde el önde vs işin içinden çıkılmıyor vücudun bütünü tamamen öndeyse ofsayt olsun kafa karıştırmaya gerek yok penaltı ise incelensin devam onun haricinde golden sonra pozisyon irdelenmesin adamlar 3 pozisyon öncesinde kafalarına göre faul için müdahale etmesin her golden sonra sevinemiyoruz bu VAR yüzünden sadece penaltı ve vücudun tamamı ofsayt için incelensin yeter 5 0 Yanıtla
  • Sudem melis:
    Bunlara böyle hak verme Kabûl etmiyorum 1 3 Yanıtla
  • Chen Medya :
    okana 10 hak verin hep ağlıyor 0 1 Yanıtla
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