FIFA\'dan Hatayspor\'a 3 dönem transfer yasağı

FIFA, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'a 3 dönem transfer yasağı getirdi.

GEÇEN SEZON KÜME DÜŞTÜLER

FIFA'nın futbolcu kayıt yasaklarıyla karşı karşıya olan dünya çapındaki kulüpleri açıkladığı listeye göre, "mali anlaşmazlıklar veya mevzuat ihlalleri gibi çeşitli ihlaller nedeniyle yeni oyuncu kaydetmeleri geçici olarak yasaklanan kulüpler" arasında yer alan Atakaş Hatayspor'a 3 dönem transfer yasağı verildi. Atakaş Hatayspor, geçen sezon Trendyol Süper Lig'den küme düşmüştü.