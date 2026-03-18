FIFA'dan Osimhen'e kötü haber - Son Dakika
FIFA'dan Osimhen'e kötü haber

FIFA\'dan Osimhen\'e kötü haber
18.03.2026 12:38
FIFA\'dan Osimhen\'e kötü haber
2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Nijerya'nın Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne karşı yaptığı itiraz, FIFA tarafından reddedildi. Nijerya, rakip takımın bazı oyuncularının milli takım tercihini usulsüz şekilde değiştirdiği iddiasıyla FIFA'ya başvurmuştu. Ancak, dört aylık inceleme sonucunda FIFA Disiplin Komitesi, Nijerya'nın başvurusunu reddetti. Nijerya Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Mohammed Sanusi, karardan memnun olmadıklarını belirterek temyiz sürecini başlattıklarını açıkladı.

2026 Dünya Kupası Elemeleri play-off finalinde Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne elenen Nijerya'ya FIFA'dan kötü haber geldi. Dünya futbolunun patronu, Nijerya Futbol Federasyonu'nun yaptığı itirazı reddetti.

USULSÜZ OYUNCU İDDİASI FIFA'YA TAŞINDI

16 Kasım 2025'te oynanan karşılaşmada Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Nijerya'yı penaltı atışları sonucunda eleyerek bir üst tura yükseldi. Maçın ardından Nijerya cephesi, rakip takımın 6 ila 9 oyuncunun milli takım tercihini usulsüz şekilde değiştirdiği iddiasıyla FIFA'ya başvurdu.

FIFA KARARINI VERDİ

Yaklaşık dört ay süren incelemenin ardından FIFA Disiplin Komitesi, Nijerya'nın başvurusunu reddetti. Nijerya Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Mohammed Sanusi, karardan memnun olmadıklarını belirterek temyiz sürecini başlattıklarını açıkladı.

Sanusi, "FIFA Disiplin Komitesi'nin kararını aldık ancak reddedilmesinden memnun değiliz. Federasyon olarak temyiz sürecini hemen başlattık" ifadelerini kullandı.

SIRADA CAS SÜRECİ VAR

Nijerya'nın konuyu Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) taşıması bekleniyor. Ancak temyiz sürecinin, 26 Mart'ta başlayacak kıtalararası play-off öncesinde sonuçlanıp sonuçlanmayacağı belirsizliğini koruyor.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 31 Mart'ta oynanacak karşılaşmada Yeni Kaledonya ile Jamaika arasındaki yarı finalin galibiyle karşılaşacak. Bu eşleşmenin kazananı Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek.

"FIFA YANILTILDI" İDDİASI

Sanusi ayrıca, söz konusu oyuncuların FIFA kurallarına göre uygun göründüğünü ancak federasyon olarak FIFA'nın yanıltıldığını düşündüklerini ifade etti.

Son Dakika Spor FIFA'dan Osimhen'e kötü haber - Son Dakika

