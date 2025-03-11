FIFA\'dan Sakaryaspor\'a üç dönem transfer yasağı

Trendyol 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, FIFA'dan gelen ceza ile sarsıldı. Yeşil-Siyahlı kulübe üç dönem transfer yasağı cezası verildi.

3 DÖNEM TRANSFER YASAĞI VERİLDİ

Sakaryaspor, ligde kalma mücadelesi verirken FIFA'dan gelen transfer yasağı haberiyle sarsıldı. FIFA'nın açıkladığı rutin transfer yasağı listesinde Sakaryaspor'un da adı yer aldı. Buna göre, yeşil-siyahlı ekip 3 dönem transfer yasağı cezası aldı.

NEDENİ DE BELLİ

Kulüpten konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, transfer yasağının sezon başında takımda yer alan Del Valle'nin 4 milyon TL tutarındaki alacağı nedeniyle geldiği öğrenildi.

Sakaryaspor'un bu borcu kapatıp kapatamayacağı ve transfer yasağını kaldırmak için nasıl bir yol izleyeceği ise merakla bekleniyor.

Yeşil-siyahlı taraftarlar, kritik süreçte gelen bu transfer yasağı nedeniyle endişeli. Sakaryaspor yönetiminin konuyla ilgili nasıl bir açıklama yapacağı ve atacağı adımlar futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.