FIFA'dan Sakaryaspor'a üç dönem transfer yasağı - Son Dakika
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FIFA'dan Sakaryaspor'a üç dönem transfer yasağı

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FIFA, Trendyol 1. Lig takımlarından Sakaryaspor'a üç dönem transfer yasağı cezası verdi. Yeşil-siyahlı taraftarlar, bu durumdan dolayı endişeli.

11.03.2025 15:35  Güncelleme: 16:05
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Trendyol 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, FIFA'dan gelen ceza ile sarsıldı. Yeşil-Siyahlı kulübe üç dönem transfer yasağı cezası verildi.

3 DÖNEM TRANSFER YASAĞI VERİLDİ

Sakaryaspor, ligde kalma mücadelesi verirken FIFA'dan gelen transfer yasağı haberiyle sarsıldı. FIFA'nın açıkladığı rutin transfer yasağı listesinde Sakaryaspor'un da adı yer aldı. Buna göre, yeşil-siyahlı ekip 3 dönem transfer yasağı cezası aldı.

NEDENİ DE BELLİ

Kulüpten konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, transfer yasağının sezon başında takımda yer alan Del Valle'nin 4 milyon TL tutarındaki alacağı nedeniyle geldiği öğrenildi.

Sakaryaspor'un bu borcu kapatıp kapatamayacağı ve transfer yasağını kaldırmak için nasıl bir yol izleyeceği ise merakla bekleniyor.

Yeşil-siyahlı taraftarlar, kritik süreçte gelen bu transfer yasağı nedeniyle endişeli. Sakaryaspor yönetiminin konuyla ilgili nasıl bir açıklama yapacağı ve atacağı adımlar futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

FIFA\'dan Sakaryaspor\'a üç dönem transfer yasağı

Sakaryaspor, Trendyol, Spor, Fifa, Son Dakika

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