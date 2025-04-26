Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek Eyüpspor'a kritik karşılaşma öncesinde FIFA'dan kötü haber geldi.
Ligdeki ilk sezonunda Avrupa kupalarına katılma iddiasını sürdüren Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, FIFA'dan gelen haberle üzüntü yaşadı. FIFA, Eyüpspor'a 3 dönem transfer yasağı cezası verildiğini duyurdu. Bu gelişme sonrası Eyüpspor'un ceza ile ilgili resmi açıklama yapması bekleniyor.
Son Dakika › Spor › FIFA'dan Süper Lig ekibine 3 dönem transfer yasağı - Son Dakika
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