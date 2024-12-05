FIFA\'dan transfer piyasasını altüst edecek karar

Spor

FIFA, 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında oynanacak Kulüpler Dünya Kupası öncesi sürpriz bir karar aldı. Turnuvaya katılan takımların sıkıntı yaşamasını istemeyen FIFA, transfer konusunda harekete geçti.

FIFA'DAN 3. TRANSFER DÖNEMİ HAMLESİ

Marca'da yer alan habere göre; Kulüpler Dünya Kupası sebebiyle gelecek sezon 3. bir transfer dönemi açılacak. FIFA, turnuvada mücadele eden takımların kadrolarını güçlendirebilmesi için 3. bir transfer dönemi açma kararı aldı. Takımlar, 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında yapılacak turnuva öncesi 1-10 Haziran arasında transfer yapabilecek. Tüm dünyada yaz transfer döneminin başlangıcı ise 1 Temmuz olacak. Öte yandan oyuncuların Kulüpler Dünya Kupası sırasında iki farklı takımda oynamasına izin verilmeyecek.

KURA ÇEKİMİ YAPILDI

Öte yandan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda yeni formata az süre kaldı. 2025'te düzenlenecek turnuvanın kuraları da çekildi.Turnuva ilk kez yeni formatında 32 takımla düzenlenecek. 4 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek turnuvaya ABD ev sahipliği yapacak. Turnuvada Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun formasını giydiği Benfica, Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid ve Kenan Yıldız'ın forma giydiği Juventus da yer alıyor.

KULÜPLER DÜNYA KUPASI GRUPLARI

İşte çekilen kuralar sonucu oluşan gruplar;

A GRUBU: Palmeiras, Porto, Al Ahly FC, Inter Miami

B GRUBU: PSG, Atletico Madrid, Botafogo, Seattle Sounders FC

C GRUBU: Bayern Münih, Auckland City FC, Boca Juniors, SL Benfica

D GRUBU: Flamengo, Esperance Sportive De Tunusie, Chelsea, Club Leon

E GRUBU: River Plate, Urawa Red Diamonds, CF Monterrey, Inter

F GRUBU: Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan HD, Mamelodi Sundowns FC

G GRUBU: Manchester City, Wydad AC, Al Ain FC, Juventus

H GRUBU: Real Madrid, Al Hilal, CF Pachuca, FC Salzburg

TURNUVA FORMATI

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, dörderli 8 gruba ayrılan takımlarla oynanacak. Her grup, tek maç usulüyle mücadele edecek ve gruptaki ilk iki sırayı alan takımlar bir üst tura yükselecek. Sonraki turlar da tek maç eleme usulüyle oynanarak finalistler belirlenecek.