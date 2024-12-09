FIFA, 2 Türk takımının 24 puanını sildi

Ferhat Eser:

Gs ye mağlupken 2-1. Oyunu ağırdan alıp şampiyonluğa Engel olmaya benzemez delikanlı gibi topunu uymacaktın Malatyacan sayenizde 8taş şampiyon oldu hade 8taş önce kendini sonra sizi kurtarsın semt takımı jimnastik klübü