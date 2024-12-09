FIFA, 2 Türk takımının 24 puanını sildi - Son Dakika
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Spor

FIFA, 2 Türk takımının 24 puanını sildi

FIFA, 2 Türk takımının 24 puanını sildi

Türkiye Futbol Federasyonu, FIFA Disiplin Komitesi'nin Trendyol 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'a 18, Nesine 2. Lig ekibi Giresunspor'a ise 6 puan silme cezası verdiğini duyurdu.

09.12.2024 18:25  Güncelleme: 18:42
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Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor ve Nesine 2. Lig takımlarından Giresunspor'a FIFA Disiplin Komitesi tarafından puan silme cezası verildiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"FIFA Disiplin Komitesi tarafından;

  • Yeni Malatyaspor Kulübü'ne 3 ayrı dosyadan 6'şar puan olmak üzere toplam 18 puan tenzili cezası verilmiştir.
  • Giresunspor Kulübü'ne 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası verilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur."

SON DURUMLARI

Bu kararın ardından Trendyol 1. Lig'de son sırada yer alan Yeni Malatyaspor -21 puana, Nesine 2. Lig'de son sırada yer alan Giresunspor ise -2 puana düşmüş oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Giresunspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor FIFA, 2 Türk takımının 24 puanını sildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Ankara null:
    fenerbahceninde silin full şike yapi hakem tff herturlu pislik var bunlarda 72 5 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    febemi direk kapatın bejekeme kayyum 9 2 Yanıtla
  • Cihan Çelik:
    21 az olmuş o ligde kalacak evelallah 2 7 Yanıtla
  • İlyas Sarı:
    Giresun layık oldugu yere gidiyor yallah 3. lige 4 3 Yanıtla
  • Tigo Plt:
    bunlar fetosarayi gormuyormu? 3 3 Yanıtla
  • Cenk Demiray:
    Ligden çekilmek istemelerinden belliydi zaten. Maalesef küme düşüp sonra çekilecekler artık. 4 0 Yanıtla
  • Ferhat Eser:
    Gs ye mağlupken 2-1. Oyunu ağırdan alıp şampiyonluğa Engel olmaya benzemez delikanlı gibi topunu uymacaktın Malatyacan sayenizde 8taş şampiyon oldu hade 8taş önce kendini sonra sizi kurtarsın semt takımı jimnastik klübü 4 0 Yanıtla
  • Murat Şahin:
    Niyeyse gs göbekler ha vlıyo 1 1 Yanıtla
  • Vatandaş Rıza:
    yeni malatya şampiyonluga gidiyordu, kötü oldu 0 0 Yanıtla
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