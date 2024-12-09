Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor ve Nesine 2. Lig takımlarından Giresunspor'a FIFA Disiplin Komitesi tarafından puan silme cezası verildiğini açıkladı.
TFF'den yapılan açıklama şöyle:
"FIFA Disiplin Komitesi tarafından;
Kamuoyuna duyurulur."
Bu kararın ardından Trendyol 1. Lig'de son sırada yer alan Yeni Malatyaspor -21 puana, Nesine 2. Lig'de son sırada yer alan Giresunspor ise -2 puana düşmüş oldu.
Son Dakika › Spor › FIFA, 2 Türk takımının 24 puanını sildi - Son Dakika
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