Galatasaray'da Muslera krizi! FIFA soruşturma başlattı

Uruguay'ın Gana ile oynadığı maçta yaşanan olaylarla ilgili FIFA soruşturma başlattı. Karşılaşmanın ardından Muslera, Cavani, Jose Gimenez ve Diego Godin, hakemlere ağır yüklenmişti. Cavani de VAR monitörünü yumruklamıştı.

CEZA GELMESİ YÜKSEK İHTİMAL

FIFA Disiplin Komisyonu; Muslera, Cavani, Gimenez ve Godin hakkınta soruşturma başlattı. Maç cezası alması beklenen Muslera, bu cezayı Galatasaray'da çekebilir.

FORMA ŞANSI BULAMADI

Muslera, ülkesinin oynadığı 3 maçta da forma şansı bulamadı. Tecrübeli kaleci, Dünya Kupası'nı süre alamadan tamamlamış oldu.