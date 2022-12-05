Galatasaray'da Muslera krizi! FIFA soruşturma başlattı - Son Dakika
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Galatasaray'da Muslera krizi! FIFA soruşturma başlattı

05.12.2022 19:57
Galatasaray'da Muslera krizi! FIFA soruşturma başlattı

FIFA, Dünya Kupası'nda Uruguay-Gana maçının ardından yaşananlarla ilgili Fernando Muslera ve 3 takım arkadaşı hakkında soruşturma başlattı. Bu cezadan Galatasaray da etkilenebilir.

Uruguay'ın Gana ile oynadığı maçta yaşanan olaylarla ilgili FIFA soruşturma başlattı. Karşılaşmanın ardından Muslera, Cavani, Jose Gimenez ve Diego Godin, hakemlere ağır yüklenmişti. Cavani de VAR monitörünü yumruklamıştı.

CEZA GELMESİ YÜKSEK İHTİMAL

FIFA Disiplin Komisyonu; Muslera, Cavani, Gimenez ve Godin hakkınta soruşturma başlattı. Maç cezası alması beklenen Muslera, bu cezayı Galatasaray'da çekebilir.

Galatasaray'da Muslera krizi! FIFA soruşturma başlattı

FORMA ŞANSI BULAMADI

Muslera, ülkesinin oynadığı 3 maçta da forma şansı bulamadı. Tecrübeli kaleci, Dünya Kupası'nı süre alamadan tamamlamış oldu.

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