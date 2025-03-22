FIFA ihraç kararını duyurdu: Kulüpler Dünya Kupası'ndan çıkarıldı - Son Dakika
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FIFA ihraç kararını duyurdu: Kulüpler Dünya Kupası'ndan çıkarıldı

FIFA ihraç kararını duyurdu: Kulüpler Dünya Kupası\'ndan çıkarıldı

FIFA, Club Leon'un Kulüpler Dünya Kupası'ndan çıkarıldığını duyurdu. Meksika ekibinin kulüp sahipliği yapısıyla ilgili gerekli şartları sağlayamadığı belirtildi.

22.03.2025 15:29
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Yenilenen formatıyla ilk kez bu yaz düzenlenecek FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın başlamasına aylar kala Club Leon'un turnuvada mücadele edemeyeceği açıklandı.

GEREKLİ ŞARTLARI SAĞLAYAMADI

FIFA'dan yapılan duyuruda Club Leon'un çoğunluk hissesine sahip olan şirketin ayını zamanda bir diğer Meksika ekibi Pachuca'yı da yönettiği belirtildi. Açıklamada, Club Leon'un FIFA'nın çok kulüplü sahiplik yapısı için gerekli olan şartları sağlayamadığı belirtildi.

Club Leon'un yerine turnuvaya davet edilecek takımın ilerleyen süreçte açıklanacağı ifade edildi. James Rodriguez'in formasını giydiği Club Leon, CONCACAF'tan turnuvaya katılan 4 takımdan biriydi. Meksika ekibi 2023'te CONCACAF Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşarak 2025 Kulüpler Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanmıştı.

Kura çekiminin ardından Club Leon D Grubu'nda Chelsea, Es Tunis ve Flamengo ile eşleşmişti. Club Leon ve Pachuca, FIFA'nın kararını temyize taşıyacaklarını duyurdu.

Amerika Birleşik Devletleri'nin ev sahipliğinde düzenlenecek 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na 32 takım katılacak ve turnuva 14 Haziran-13 Temmuz tarihleri arasında oynanacak.

2025 FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI NEREDE, NE ZAMAN?

15 Haziran-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında ABD'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek organizasyona 6 konfederasyondan 32 takım katılacak. 4'erli 8 grubun olacağı turnuvada takımlar, birbiriyle tek maç yapacak grubunu ilk iki sırada tamamlayanlar bir üst tura yükselecek. Sonraki turlar tek maç üzerinden oynanacak. Turnuvada üçüncülük karşılaşması oynanmayacak.

Asya Futbol Konfederasyonu (AFC), Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF), Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), Okyanusya Futbol Konfederasyonu (OFC) ve Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) birliği üyesi toplam 32 takımın katılacağı turnuva, 15 Haziran'da Florida'daki Hard Rock Statyumu'nda oynanacak El Ahli - İnter Miami maçıyla başlayacak.

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Son Dakika Spor FIFA ihraç kararını duyurdu: Kulüpler Dünya Kupası'ndan çıkarıldı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • barış özcan:
    Avrupa da olmayıpta Avrupa kupalarında oynayan İsrail takımlarını ne zaman atacaksınız? 20 1 Yanıtla
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