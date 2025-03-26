FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonuna rekor para ödülü

ABD'de düzenlenecek 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın şampiyonu, öngörülen 125 milyon dolarlık kazançla bir futbol turnuvası zaferi için tarihin en büyük para ödülünün sahibi olacak.

ŞAMPİYON OLAN 125 MİLYON DOLAR KAZANACAK

FIFA'nın yeni organizasyonunda toplam 32 kulüp yer alacak. Takımlar, 4'erli 8 gruba ayrılacak ve birbiriyle tek maç üzerinden karşılaşacak. Grubunu ilk 2 sırada tamamlayanlar, sonraki turlarda tek maç eleme usulüne göre karşılaşacak.

Açıklamaya göre FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonu, 125 milyon dolarlık para ödülü kazanırken 32 katılımcı kulübe 1 milyar dolar ödül verilecek. Ayrıca, dünya çapında kulüp futbolunun gelişimi için 250 milyon dolarlık dayanışma hedefi ve FIFA'nın rezervlerine dokunulmadan organizasyonun tüm gelirinin kulüp futboluna dağıtılması planlanıyor.

"ŞİMDİYE KADARKİ EN BÜYÜK PARA ÖDÜLÜNÜ TEMSİL EDİYOR"

Para ödülü hakkında değerlendirmede bulunan FIFA Başkanı Gianni Infantino, "FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın ödül dağıtım modeli, kulüp futbolunun zirvesini yansıtıyor. Grup aşaması ve play-off formatından oluşan, turnuvayı kazanan kulübün toplam 7 maç oynayacağı organizasyonda şampiyon kulübe 125 milyon dolar ödeme öngörülen bir futbol turnuvası, şimdiye kadarki en büyük para ödülünü temsil ediyor. Organizasyonda yer alan 32 kulübe dağıtılacak toplam para ödülü olan 1 milyar doların 475 milyon doları sportif performans, 525 milyon doları ise katılım payından oluşuyor" dedi.

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın para ödülü şöyle;