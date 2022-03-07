Rusya'da top koşturan futbolcularla ilgili FIFA'dan yeni karar! Oyunculara tek taraflı fesih hakkı tanındı - Son Dakika
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Rusya'da top koşturan futbolcularla ilgili FIFA'dan yeni karar! Oyunculara tek taraflı fesih hakkı tanındı

07.03.2022 23:05
Rusya'da top koşturan futbolcularla ilgili FIFA'dan yeni karar! Oyunculara tek taraflı fesih hakkı tanındı

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası FIFA, Rus kulüplerinde görev yapan futbolcu ve antrenörlerle ilgili bir dizi kararlar aldı. Buna göre; Rus kulüplerinden, 30 Haziran'a kadar ülke dışında görev yapmak isteyen antrenör ve futbolcularına onay vermeleri istendi. Kulüplerin kabul etmemesi halinde, teknik direktör ve oyunculara tek taraflı fesih hakkı tanındı.

FIFA'da yetkililer, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği harekat sonrasında bu ülkelerde görev yapan teknik direktör ve futbolcuların geleceğiyle ilgili konuşmak üzere bir araya geldi. Yapılan toplantı sonrasında önemli kararlar alınırken, FIFA resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamayla bu kararları duyurdu.

SÖZLEŞMELER ASKIYA ALINDI

Buna göre, Ukrayna'da görev yapan teknik direktör ve futbolcuların, kulüplerindeki sözleşmeleri 30 Haziran 2022'ye kadar askıya alındı. Ukrayna'da görev yapan teknik direktör ve futbolcular, bu tarihe kadar Ukrayna ve Rusya dışındaki takımlar ile anlaşabilecek. 10 Mart tarihine kadar Rusya'daki kulüplerin, 30 Haziran'a kadar ülke dışında görev yapmak isteyen teknik direktör ve futbolcularına onay vermeleri istendi.

TEK TARAFLI FESİH HAKKI

Rus kulüplerinin bunu kabul etmemesi halinde, Rusya'da görev yapan teknik direktör ve oyunculara tek taraflı fesih hakkı tanındı.

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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Rusya'da top koşturan futbolcularla ilgili FIFA'dan yeni karar! Oyunculara tek taraflı fesih hakkı tanındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya'da top koşturan futbolcularla ilgili FIFA'dan yeni karar! Oyunculara tek taraflı fesih hakkı tanındı - Son Dakika
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