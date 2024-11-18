FIFA ve UEFA'dan ortak karar: Bu ülke, 2026 Dünya Kupası'na katılamayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

FIFA ve UEFA'dan ortak karar: Bu ülke, 2026 Dünya Kupası'na katılamayacak

FIFA ve UEFA\'dan ortak karar: Bu ülke, 2026 Dünya Kupası\'na katılamayacak

FIFA ve UEFA, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş sebebiyle Rusya'nın tüm uluslararası futbol müsabakalarından men cezasını sürdürme kararı aldı. Bu kararla birlikte Rusya'nın 2026 Dünya Kupası'nda yer alamayacağı kesinleşti.

18.11.2024 21:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FIFA ve UEFA, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş sebebiyle Rusya Milli Takımı ve Rus kulüpleri hakkındaki tutumunu değiştirmedi.

DÜNYA KUPASI'NA KATILAMAYACAKLAR

Rus basınından Match TV'nin haberine göre; FIFA ve UEFA, Rusya'nın tüm uluslararası futbol müsabakalarından men cezasını sürdürme kararı aldı. Buna göre; Rusya'nın, 2026 Dünya Kupası'nda yer alamayacağı kesinleşmiş oldu.

2022'DE MEN EDİLDİLER

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş sebebiyle, Rusya Milli Takımı ve Rus kulüpleri 2022 yılından bu yana UEFA ve FIFA organizasyonlarına katılamıyor.

2026 DÜNYA KUPASI NEREDE, NE ZAMAN?

2026 Dünya Kupası, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek. Böylelikle futbol tarihinin en önemli turnuvası, tarihinde ilk kez üç farklı ülkenin ortaklığında gerçekleştirilmiş olacak. 2026 Dünya Kupası, 8 Haziran - 8 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Turnuvanın açılış maçı, Amerika Birleşik Devletleri'nde oynanacak ve final maçı da Los Angeles'ta yer alan SoFi Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

DÜNYA KUPASI'NIN YENİ FORMATI

2026 Dünya Kupası, 48 takımın katılımıyla gerçekleştirilecek. Bu, turnuvanın tarihinde bir ilk olacak ve daha fazla ülkenin dünya futbolunun en büyük sahnesinde yer almasına imkan tanıyacak. Takımlar, 16 gruba ayrılacak ve her grup üç takımdan oluşacak. Grup maçlarının ardından, her grubun en iyi iki takımı ve en iyi üçüncülerden oluşan toplam 32 takım, eleme turlarına katılacak.

Ukrayna, Futbol, Dünya, Rusya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor FIFA ve UEFA'dan ortak karar: Bu ülke, 2026 Dünya Kupası'na katılamayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • M T:
    israilin yaptığı savas degilmi 48 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    israile niye yok ayıp ya 32 0 Yanıtla
  • Ilyas null:
    israil için neden ayji kurallar yok 25 0 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir:
    İsrail de aynısını yapıyor onun için niye men yok işinize geldiği gibi davranıyorsunuz 14 0 Yanıtla
  • Erbay Mercan:
    Putin'in de çokta şeyindeydi 9 0 Yanıtla
  • Ramazan Sözata:
    Katil Amerika ve İsrail, sömürgeci Fransa, Almanya, İngiltere vs. Irkçı Hollanda, Belçika, İsveç vs.. bu ülkeler de MEN edilsin... "Ar" çok önemli.. 4 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Zaten Başarı Yok Putin'in Rus kizlari yeter 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:40 İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Trump göreve başlayana kadar devam edecek İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Trump göreve başlayana kadar devam edecek
21:19 Yenidoğan Çetesi’nin ilk duruşması sona erdi Yenidoğan Çetesi'nin ilk duruşması sona erdi
20:58 Öz evladının boğazına bıçak dayayıp karısını tehdit etti: Öldüreceğim Öz evladının boğazına bıçak dayayıp karısını tehdit etti: Öldüreceğim
20:29 Erdoğan’dan G20 Zirvesi’nde Gazze çağrısı: Derhal kalıcı ateşkes sağlanmalı Erdoğan'dan G20 Zirvesi'nde Gazze çağrısı: Derhal kalıcı ateşkes sağlanmalı
20:07 Sanık hemşireden, Mahkeme Başkanı’nın ’Bebek katili değil misiniz’ sorusuna pişkin yanıt Sanık hemşireden, Mahkeme Başkanı'nın 'Bebek katili değil misiniz?' sorusuna pişkin yanıt
09:45 Eski boksörden Mike Tyson-Jake Paul maçıyla ilgili olay iddia: Kural ihlali yapıldı Eski boksörden Mike Tyson-Jake Paul maçıyla ilgili olay iddia: Kural ihlali yapıldı
09:34 Hatay’da bina enkazının altından çıkan yapı şaşkına çevirdi Hatay'da bina enkazının altından çıkan yapı şaşkına çevirdi
09:34 Wanda Nara’dan Mauro Icardi’ye bir darbe daha: Yeni sevgilisiyle sahnede öpüştü Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye bir darbe daha: Yeni sevgilisiyle sahnede öpüştü
09:17 Küresel piyasalar kritik verilere odaklandı Küresel piyasalar kritik verilere odaklandı
09:15 Icardi’nin kardeşi Wanda Nara’ya öfke kustu Icardi'nin kardeşi Wanda Nara'ya öfke kustu
09:07 Dev banka altın için hedef fiyat belirledi Altın fiyatlarında hareketlilik başladı Dev banka altın için hedef fiyat belirledi! Altın fiyatlarında hareketlilik başladı
08:50 A Milli Takım, A Ligi’ne nasıl yükselir İşte tüm ihtimaller A Milli Takım, A Ligi'ne nasıl yükselir? İşte tüm ihtimaller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2024 22:04:41. #1.13#
SON DAKİKA: FIFA ve UEFA'dan ortak karar: Bu ülke, 2026 Dünya Kupası'na katılamayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.