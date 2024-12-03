Fikret Orman\'dan Hasan Arat ve Hüseyin Yücel ile ilgili bomba iddia

Spor

Beşiktaş'ın eski başkanlardan Fikret Orman, Ekol TV'de katıldığı programda Candaş Tolga Işık'a siyah-beyazlıların gündemiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Orman, Hasan Arat ve Hüseyin Yücel ile ilgili bomba bir iddia ortaya attı.

"SEÇİMDEN BİR GÜN ÖNCE TANIŞTILAR"

Fikret Orman'ın açıklamaları şu şekilde;

"Hüseyin Yücel geçen seçimden önce aradı ve 'Ne yapmamı tavsiye edersiniz?' diye sordu. Listenin verilmesine bir gün kala Hasan Arat ile görüştü ve öyle listeye girdi. O gün tanıştılar. Kulübün sponsoru olacağım, finansı karşılayacağım gibi bir şeyle gelmedi. Üstüne yıkıldı o iş! Bu yemek parası değil, çok büyük paralar. Rafa Silva, Ciro Immobile'yi alırken 'Bravo, çıldırt bizi' dediler. Şimdi adamı çıldırtır vaziyete getirdiler. Bana yapılan, bir başkasına yapılmasın! Ben bundan keyif almıyorum, Beşiktaş'a zarar veriyorlar."

"HASAN ARAT'IN HAZIR OLMADIĞI BELLİYDİ"

Hasan Arat'a yapılanı doğru bulmuyorum. Hasan Arat'ın Hüseyin Yücel'i aldığı gün, hiçbir programı olmadığını anladım. Hüseyin Yücel yönetime girmemiş olsa, o yönetim Aralık'tan Mart'a gitmezdi! 5 ay görmezlerdi! 'çok hazırlıklıyım' dedi ama hazırlıksız olduğu ortaya çıktı. Hasan Başkan'ı çok yükselttik ama bugün de yerin dibine sokulmamalı.

"BEN KİMSEYİ DESTEKLEMİYORUM, BU YÖNETİMİN ABDESTİ BOZULDU"

Ben kimseyi desteklemiyorum! Gönüllerde yerim olduğunu düşünüyorum. Hüseyin Yücel doğru bir şey yaptı. Seçime gitmesi, tekrar aday olması.. Bunu yapmamış olsaydı, Hasan Arat'ı bir yerde savunmak durumunda kalacaktı. Hasan Arat ile bir sene önce tanıştı, doğruyu ve yanlışı açıklar. Yeni bir yönetimle yoluna bakar. Bence akıllı bir iş yaptı. Bu yönetimin abdesti bozuldu, bu abdestle bir yere gidemezdi. Yeniden abdest alacaklar ve yola çıkacaklar."

"HOCA GETİRMEYİN"

Sergen Yalçın'ı haklı buluyorum. Çalışmamasını anlıyorum ama yönetimin yanında olsun. Yanındaki Serhat ile bu mesajı gönderdim. Ona yakışacak olan bu. Danışmanlık yapsın, elini çekmesin. Formüllerden biri bu olabilir. Ocak'ta bir teknik adam ile anlaşmaya gerek yok. Hedef yok, bir şey yok! Geçen sene Beşiktaş Al Musrati ve Ernest Muçi'yi almasa ne kaybedecekti? Hasan Arat, Al Musrati için 'Biz menajerine para vermedik' dedi. Al Musrati'nin menajeri yokmuş, bu normal bir şey değil!

"BAŞLAR AYAK, AYAKLAR DA BAŞ OLUYOR"

Kylian Mbappe ile konuşuyorum, haftaya yemek yiyeceğiz' dediğinde, algıyı oraya götürürsün. Bir kulübün başkanı ile fotoğraf çektiriyorsun, ne olacak? Ortada bir şey mi var? Tanıyor olman neyi değiştirir? Algı yönetme ile kulüp yönetmek bir değil! Böyle olunca başlar ayak, ayaklar da baş oluyor!

"SAMET AYBABA BENİ SEVMİYOR"

Samet Hoca, bizim dönemde parasını aldı. O takımın kurulmasında büyük pay sahibi. Keşke ayrılmamış olsa ve şu an takımı yönetseydi. Mayıs'a kadar takımı yönetecek en doğru isim bence. Onları da anlamıyorum. Onu, ben hoca yapana kadar Beşiktaş'ta teknik direktör olmak istedi. Bana kadar olmadı, Beşiktaş'a onu ben getirdim hoca olarak. Ama hissediyorum, benden hoşlanmıyor. Kime iyilik yapsam, beni sevmiyor. İnsanları övüyorum, yardım ediyorum ama hiçbiri beni.

BEŞİKTAŞ SATILACAK MI?

Beşiktaş, Katarlılara mı satılacak?

Asla böyle bir şey mümkün değil, ihtimal vermiyorum! Tevfik Yamantürk işin nereye gittiğine dikkat çekti. Yoksa Beşiktaş Divan Başkanı böyle bir şey demez. Türkiye'de marka değeri bu olduğu sürece, kimsenin gelip yatırım yapacağını düşünmüyorum. Türkiye'de yayın geliri ortada, Avrupa ile makas açıldı! Bekleyen Katarlı falan yok! Türkiye'nin en büyük çınarı Beşiktaş'a bir şey olacağı yok! Beşiktaş topa basacak, düzelir. Sosyal medyada kendini meşhur etmek üzerine olmaz!"