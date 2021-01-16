Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası'nda

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu'ndaki son maçında ev sahibi Kuzey Makedonya 'ya 3-1 mağlup olmasına rağmen set averajıyla grubunu lider olarak tamamladı. Milliler, bu sonuçla birlikte 2021 yılında Polonya , Çek Cumhuriyeti , Estonya ve Finlandiya 'nın ortaklaşa düzenleyeceği Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne doğrudan katılma hakkı elde etti.

Kaynak: DHA

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