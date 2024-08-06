Filenin Sultanları, nefes kesen maçta Çin\'i devirdi! Milliler artık yarı finalde

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Çeyrek final mücadelesinde Çin'le karşı karşıya gelen Filenin Sultanları maçı 3-2 kazanarak yarı finale çıktı.

South Paris Arena'da oynanan maçın ilk setini rakibine veren Filenin Sultanları, sonraki iki sette Çin'e nefes aldırmadı. Dördüncü sete kötü başlayan A Milli Takım, 10 sayı farkı eritse de seti rakibine verdi. Nefes kesen final setini alan Filenin Sultanları, yarı finale adını yazdırdı.

Çin ile Türkiye arasındaki oynanan maçın set sayıları şöyle;

Çin 2 - 3 Türkiye

5. Set: Çin 12 - 15 Türkiye

4. Set:Çin 25 - 20 Türkiye

3. Set: Çin 24 - 26 Türkiye

2. Set: Çin 21 - 25 Türkiye

1. Set: Çin 25 - 22 Türkiye

YARI FİNALDE RAKİP İTALYA- SIRBİSTAN MAÇININ GALİBİ OLACAK

Organizasyonda C Grubu'nda 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alan milliler, grup ikincisi olarak çeyrek finalde mücadele etmeye hak kazanmıştı. Olimpiyatlarda 3 altın, 1 gümüş, 2 bronz madalyası bulunan Çin, Paris 2024'te A Grubu'nda ABD, Sırbistan ve Fransa'yı yenerek çeyrek finale ilk sırada çıktı. Ay-yıldızlılar, İtalya-Sırbistan eşleşmesinin galibiyle yarı finalde mücadele edecek.

İlk kez 2012 Londra Olimpiyatları'nda mücadele eden Filenin Sultanları organizasyonu 9. sırada tamamlarken, 2020 Tokyo'da çeyrek final oynamış, Güney Kore'ye 3-2 kaybederek oyunları 5. sırada tamamlamıştı. Son Avrupa Şampiyonu apoleti ile Paris'e gelen A Milli Takım, yarı finale çıkarak bir ilki gerçekleştirdi.