Filenin Sultanları, nefes kesen maçta Çin'i devirdi! Milliler artık yarı finalde - Son Dakika
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Spor

Filenin Sultanları, nefes kesen maçta Çin'i devirdi! Milliler artık yarı finalde

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Çin'i 3-2 yenerek yarı finale yükseldi. Organizasyon tarihinde ilk kez gerçekleşen bir başarı olarak kayda geçen Filenin Sultanları'nın yarı finaldeki rakibi İtalya-Sırbistan maçının galibi olacak.

06.08.2024 12:25  Güncelleme: 13:00
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Çeyrek final mücadelesinde Çin'le karşı karşıya gelen Filenin Sultanları maçı 3-2 kazanarak yarı finale çıktı.

South Paris Arena'da oynanan maçın ilk setini rakibine veren Filenin Sultanları, sonraki iki sette Çin'e nefes aldırmadı. Dördüncü sete kötü başlayan A Milli Takım, 10 sayı farkı eritse de seti rakibine verdi. Nefes kesen final setini alan Filenin Sultanları, yarı finale adını yazdırdı.

Filenin Sultanları, Çin'i devirdi! 3-2'lik skorla yarı finale yükseldiler

Çin ile Türkiye arasındaki oynanan maçın set sayıları şöyle;

Çin 2 - 3 Türkiye

5. Set: Çin 12 - 15 Türkiye

4. Set:Çin 25 - 20 Türkiye

3. Set: Çin 24 - 26 Türkiye

2. Set: Çin 21 - 25 Türkiye

1. Set: Çin 25 - 22 Türkiye

Filenin Sultanları, Çin'i devirdi! 3-2'lik skorla yarı finale yükseldiler

YARI FİNALDE RAKİP İTALYA- SIRBİSTAN MAÇININ GALİBİ OLACAK

Organizasyonda C Grubu'nda 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alan milliler, grup ikincisi olarak çeyrek finalde mücadele etmeye hak kazanmıştı. Olimpiyatlarda 3 altın, 1 gümüş, 2 bronz madalyası bulunan Çin, Paris 2024'te A Grubu'nda ABD, Sırbistan ve Fransa'yı yenerek çeyrek finale ilk sırada çıktı. Ay-yıldızlılar, İtalya-Sırbistan eşleşmesinin galibiyle yarı finalde mücadele edecek.

Filenin Sultanları, Çin'i devirdi! 3-2'lik skorla yarı finale yükseldiler

İlk kez 2012 Londra Olimpiyatları'nda mücadele eden Filenin Sultanları organizasyonu 9. sırada tamamlarken, 2020 Tokyo'da çeyrek final oynamış, Güney Kore'ye 3-2 kaybederek oyunları 5. sırada tamamlamıştı. Son Avrupa Şampiyonu apoleti ile Paris'e gelen A Milli Takım, yarı finale çıkarak bir ilki gerçekleştirdi.

Filenin Sultanları, Çin'i devirdi! 3-2'lik skorla yarı finale yükseldiler
Filenin Sultanları, Çin'i devirdi! 3-2'lik skorla yarı finale yükseldiler
Filenin Sultanları, nefes kesen maçta Çin\'i devirdi! Milliler artık yarı finalde

Filenin Sultanları, Sırbistan, İtalya, Paris, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Filenin Sultanları, nefes kesen maçta Çin'i devirdi! Milliler artık yarı finalde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Kadri Akgündüz: Helal olsun ???? 59 1 Yanıtla
  • Handem: Bundan sonra göreceğiz.. Bakalım İtalya eler Türkiye'yi 1 16 Yanıtla
  • Aa: son hareket cidden harikaydi 2 1 Yanıtla
  • Ömer Bilgin: helal olsun kizcelerimize 2 1 Yanıtla
  • Akın Karakaş: tebrikler filenin sultanları...., 1 1 Yanıtla

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