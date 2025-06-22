Voleybol Milletler Ligi'nin 8. maçında Türkiye ve Brezilya ile karşı karşıya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Filenin Sultanları, 3-1'lik skorla kaybetti.
Bu sonuçla birlikte Milletler Ligi'nde daha önce oynadığı 7 maçını da kazanma başarısı gösteren Filenin Sultanları, ilk yenilgisini Brezilya'ya karşı yaşadı.
Öte yandan Türkiye Voleybol Federasyonu, Türkiye-Brezilya karşılaşmasında 17 bin 34 seyircinin tribünde yer aldığını ve Milletler Ligi'nde seyirci rekoru kırıldığını açıkladı.
Son Dakika › Spor › Filenin Sultanları ilk mağlubiyetini Brezilya'dan aldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)