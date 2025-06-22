Filenin Sultanları ilk mağlubiyetini Brezilya'dan aldı - Son Dakika
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Filenin Sultanları ilk mağlubiyetini Brezilya'dan aldı

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Filenin Sultanları ilk mağlubiyetini Brezilya\'dan aldı
22.06.2025 21:37
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Filenin Sultanları ilk mağlubiyetini Brezilya\'dan aldı
Haber Videosu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi İstanbul etabının son maçında Brezilya'ya 3-1 mağlup oldu. Filenin Sultanları, oynadığı sekizinci maçta ilk kez kaybetti.

Voleybol Milletler Ligi'nin 8. maçında Türkiye ve Brezilya ile karşı karşıya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Filenin Sultanları, 3-1'lik skorla kaybetti.

SULTANLAR İLK YENİLGİSİNİ YAŞADI

Bu sonuçla birlikte Milletler Ligi'nde daha önce oynadığı 7 maçını da kazanma başarısı gösteren Filenin Sultanları, ilk yenilgisini Brezilya'ya karşı yaşadı.

SEYİRCİ REKORU KIRILDI

Öte yandan Türkiye Voleybol Federasyonu, Türkiye-Brezilya karşılaşmasında 17 bin 34 seyircinin tribünde yer aldığını ve Milletler Ligi'nde seyirci rekoru kırıldığını açıkladı.

Filenin Sultanları, İstanbul, Brezilya, Voleybol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Filenin Sultanları ilk mağlubiyetini Brezilya'dan aldı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • İsmail karaca:
    7de 7 yapan milli takım kaybetti bilin bakalım neden.Maça gittiği yeri kurutan Ali Koç gelmiş ?? 6 4 Yanıtla
  • Bekir Hoyrat:
    O kadarlık olacak yorulmuslardır?? 2 0 Yanıtla
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