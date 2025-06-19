Filenin Sultanları, Kanada\'yı da devirerek 6\'da 6 yaptı

Voleybol Kadınlar 2025 Milletler Ligi'nin ikinci haftasında A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Giovanni Guidetti'nin yönettiği Kanada ile karşı karşıya geldi.

SULTANLAR SET DAHİ VERMEDİ

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Filenin Sultanları, iyi bir oyun oynayarak 3-0'lık skorla kazandı.

SIRADAKİ RAKİPLER GÜNEY KORE VE BREZİLYA

Bu sonuçla birlikte A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'nde çıktığı 6 maçın tamamını kazanarak 6'da 6 yaptı. Milliler, sıradaki maçında cumartesi günü Güney Kore, pazar günü ise Brezilya ile karşılaşacak ve 2. etap maçlarını tamamlayacak.