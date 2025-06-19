Filenin Sultanları, Kanada\'yı da devirerek 6\'da 6 yaptı

Voleybol Kadınlar 2025 Milletler Ligi'nin ikinci haftasında A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Giovanni Guidetti'nin yönettiği Kanada ile karşı karşıya geldi.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Filenin Sultanları, iyi bir oyun oynayarak 3-0'lık skorla kazandı.
Bu sonuçla birlikte A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'nde çıktığı 6 maçın tamamını kazanarak 6'da 6 yaptı. Milliler, sıradaki maçında cumartesi günü Güney Kore, pazar günü ise Brezilya ile karşılaşacak ve 2. etap maçlarını tamamlayacak.
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