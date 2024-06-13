Filenin Sultanları, Milletler Ligi\'nde Dominik Cumhuriyeti\'ni 3-1 mağlup etti

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FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki ikinci maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dominik Cumhuriyeti ile karşılaştı. Filenin Sultanları geriye düştüğü maçı kazanmasını bildi.

GERİDEN GELEREK KAZANDIK

Filenin Sultanları geriden geldiği maçta Dominik Cumhuriyeti'ni 17-25, 25-15, 25-17 ve 25-18'lık setlerle 3-1 mağlup etti. Böylece milliler, Hong Kong etabında çıktığı 2. maçtan da galibiyetle ayrıldı. Ay-yıldızlılar, turnuvadaki 10. maçında 8. galibiyetini aldı.

SIRADAKİ RAKİP ÇİN

Turnuvanın şampiyonu milliler, Hong Kong etabındaki üçüncü maçında 15 Haziran Cumartesi günü TSİ 15.30'da Çin ile karşılaşacak.