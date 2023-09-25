Filenin Sultanları'nda Ebrar, son hamlesiyle Vargas'ı artık tamamen bizden biri yaptı - Son Dakika

Filenin Sultanları'nda Ebrar, son hamlesiyle Vargas'ı artık tamamen bizden biri yaptı

Son Güncelleme: 25.09.2023 16:50

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızlarından Ebrar Karakurt, Vargas'a İstiklal Marşı'nı öğretmeye başladığını söyledi. Karakurt yaptığı açıklamada, ''Çalışmalarımızın çok başındayız. Sadece birkaç cümle biliyor. Umarım tüm İstiklal Marşı'nı öğreteceğim günler de yakındır.'' ifadelerini kullandı.

Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası'ndan zaferle ayrılan A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Olimpiyat Oyunları vizesini de aldı. Filenin Sultanları'nda yıldızlardan Ebrar Karakurt, Vargas'a İstiklal Marşı'nı öğretmeye başladığını açıkladı.

"ARTIK O DA SÖYLEMEYE BAŞLADI"

4Bir4Bir'e konuşan Ebrar Karakurt, "VNL'in ilk gününden beri Vargas, biz İstiklal Marşı'na başlarken Vargas'a 'Korkma sönmez' diye bir girişle giriyordum. O da bir anda bunu tekrar söylemeye başladı. Ben maçta böyle söylerken her defasında Vargas'ın kulağına eğilmemden bence sıkıldı biraz. Artık o da söylemeye başladı." dedi.

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"SADECE BİRKAÇ CÜMLE BİLİYOR"

Henüz yolun başında olduklarını belirten Karakurt, "Sadece birkaç cümle biliyor. Umarım tüm İstiklal Marşı'nı öğreteceğim günler de yakındır." ifadelerini kullandı.

Filenin Sultanları, Ebrar Karakurt, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Filenin Sultanları'nda Ebrar, son hamlesiyle Vargas'ı artık tamamen bizden biri yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Filenin Sultanları'nda Ebrar, son hamlesiyle Vargas'ı artık tamamen bizden biri yaptı - Son Dakika
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