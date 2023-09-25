Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası'ndan zaferle ayrılan A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Olimpiyat Oyunları vizesini de aldı. Filenin Sultanları'nda yıldızlardan Ebrar Karakurt, Vargas'a İstiklal Marşı'nı öğretmeye başladığını açıkladı.
4Bir4Bir'e konuşan Ebrar Karakurt, "VNL'in ilk gününden beri Vargas, biz İstiklal Marşı'na başlarken Vargas'a 'Korkma sönmez' diye bir girişle giriyordum. O da bir anda bunu tekrar söylemeye başladı. Ben maçta böyle söylerken her defasında Vargas'ın kulağına eğilmemden bence sıkıldı biraz. Artık o da söylemeye başladı." dedi.
Henüz yolun başında olduklarını belirten Karakurt, "Sadece birkaç cümle biliyor. Umarım tüm İstiklal Marşı'nı öğreteceğim günler de yakındır." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Filenin Sultanları'nda Ebrar, son hamlesiyle Vargas'ı artık tamamen bizden biri yaptı - Son Dakika