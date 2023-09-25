Filenin Sultanları'nda Ebrar, son hamlesiyle Vargas'ı artık tamamen bizden biri yaptı

Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası'ndan zaferle ayrılan A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Olimpiyat Oyunları vizesini de aldı. Filenin Sultanları'nda yıldızlardan Ebrar Karakurt, Vargas'a İstiklal Marşı'nı öğretmeye başladığını açıkladı.

"ARTIK O DA SÖYLEMEYE BAŞLADI"

4Bir4Bir'e konuşan Ebrar Karakurt, "VNL'in ilk gününden beri Vargas, biz İstiklal Marşı'na başlarken Vargas'a 'Korkma sönmez' diye bir girişle giriyordum. O da bir anda bunu tekrar söylemeye başladı. Ben maçta böyle söylerken her defasında Vargas'ın kulağına eğilmemden bence sıkıldı biraz. Artık o da söylemeye başladı." dedi.

"SADECE BİRKAÇ CÜMLE BİLİYOR"

Henüz yolun başında olduklarını belirten Karakurt, "Sadece birkaç cümle biliyor. Umarım tüm İstiklal Marşı'nı öğreteceğim günler de yakındır." ifadelerini kullandı.