Filenin Sultanları'nın 2022 FIVB Dünya Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu - Son Dakika

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu. Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde 23 Eylül-15 Ekim 2022 tarihleri arasında düzenlenecek organizasyonda B Grubu'nda yer alan Filenin Sultanları, Polonya, Hırvatistan, Tayland, Güney Kore ve Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek.

İsviçre'nin Lozan kentindeki FIVB Genel Merkezi'nde gerçekleşen kura çekimi sonucunda Filenin Sultanları, B Grubu'nda yer aldı. Milliler, grup aşamasında Polonya, Hırvatistan, Tayland, Güney Kore ve Dominik Cumhuriyeti ile mücadele edecek. FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda gruplar şu şekilde: