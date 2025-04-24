3 ayaktan oluşan 2025 Milletler Ligi'nde mücadele edecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızın geniş kadrosu belli oldu.
30 kişilik geniş kadroda yer alan isimler şu şekilde;
Filenin Sultanları, 3 ayaktan oluşan Voleybol Milletler Ligi'nde her hafta 4 karşılaşma oynayacak. Millilerimiz, Voleybol Milletler Ligi'nin ilk haftasında 4-8 Haziran 2025 tarihleri arasında Çin'de, ikinci haftasında 18-22 Haziran 2025 tarihleri arasında İstanbul'da, üçüncü haftasında da 9-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında Hollanda'da mücadele edecek. 16 takımın mücadele edeceği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.
Millilerimiz maç programı şu şekilde;
1.Hafta ( Pekin, Çin)
2.Hafta (İstanbul,Türkiye)
3.Hafta ( Apeldoorn, Hollanda)
Son Dakika › Spor › Filenin Sultanları'nın 2025 Miletler Ligi geniş kadrosu belli oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)