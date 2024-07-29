Filenin Sultanları, Paris\'te galibiyetle başladı! Hollanda\'yı 2-0 geriden gelip mağlup ettiler

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Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ilk maçına çıktı. Hollanda karşısında 2-0 geriden gelen A Milli Kadın Voleybol Takımımız geriden gelerek zafere imza attı.

Kadın Milli Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda C grubunda oynadığı ilk maçta Hollanda'yı mağlup etmeyi başardı. Filenin Sultanları, 19-25, 19-25, 25-22, 25-22 ve 15-13'lük setlerle 3-2 galip ayrıldı.

AVANTAJLA BAŞLANAN SETTE GERİYE DÜŞTÜLER

Filenin Sultanları, Hollanda karşısındaki ilk sete 7-4 avantajlı başladı. Setin ilerleyen dakikalarında avantajını koruyamayan Sultanlar ilk seti 19-25 kaybetti. Maçın ikinci setinde önde başlayan Hollanda karşısında Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız 13-22 geride kaldı. İkinci seti de 19-25 kaybeden milliler maçta 2-0 geriye düştü.

Hollanda karşısında 2-0 geride kalan Filenin Sultanları maçın ilerleyen dakikalarında baskısını arttırdı. Hem üçüncü hem de dördüncü seti 22-25 alan milliler maçta 2-2 beraberliği sağladı. Türkiye, Hollanda karşısındaki maçı karar setine taşıdı.

VARGAS SAHADA DEVLEŞTİ

Hollanda karşısındaki maçta durumu 2-0'dan 2-2'ye getiren Filenin Sultanları karar setinde Ebrar Karakurt'un sayısı ile 8-7 avantaj yakaladı. Setin ilerleyen dakikalarında da temposunu koruyan milliler karar setini Melissa Vargas'ın sayısıyla 15-13 kazandı. Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları ilk maçından 3-2 galip ayrıldı.

"TEK MAÇTA 30 SAYIYI GEÇEN İLK OYUNCU"

Melissa Vargas, Hollanda karşısında 30 sayı bulurken Eda Erdem ve Hande Baladın ise 12'şer sayı kaydetti.

Milli voleybolcu Melissa Vargas, olimpiyat tarihinde tek maçta 30 sayı barajını geçen 12. oyuncu oldu. Vargas, Hollanda karşısındaki performansı ile Paris Olimpiyat Oyunları'nda ise tek maçta 30 sayıyı geçen ilk oyuncu oldu.