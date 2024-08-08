Filenin Sultanları, Paris Olimpiyat Oyunları yarı finalinde İtalya\'ya 3-0 yenildi

ferhat eser:

çok fazla şişirdiniz balon patladı sonunda

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Nafi Aydogan: aynen öyle oldu şimdi artık business le donerler 2 0

Çağatay Kurt: 8taşlı gurur duy biraz 0 1

Cihan Dalsuna: sen bu ülke için ne yaptın nasıl bir başarın var mesela 0 1