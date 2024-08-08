Filenin Sultanları, Paris Olimpiyat Oyunları yarı finalinde İtalya'ya 3-0 yenildi - Son Dakika
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Spor

Filenin Sultanları, Paris Olimpiyat Oyunları yarı finalinde İtalya'ya 3-0 yenildi

Filenin Sultanları, Paris Olimpiyat Oyunları yarı finalinde İtalya\'ya 3-0 yenildi

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yarı final maçında İtalya'ya 3-0 mağlup olarak final şansını kaybetti. Filenin Sultanları, 10 Ağustos Cumartesi günü saat 18.15'te Brezilya ile bronz madalya maçına çıkacak. Adını finale yazdıran İtalya ise ABD ile altın madalya için kozlarını paylaşacak.

08.08.2024 22:26  Güncelleme: 22:48
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ilk kez mücadele ettiği yarı finalde organizasyonun güçlü takımlarından İtalya ile kozlarını paylaştı.

FİNALİN KAPISINDAN DÖNDÜK

Paris'teki South Paris Arena'da oynanan karşılaşmayı İtalya, gruplarda olduğu gibi yine 3-0 kazandı ve adını finale yazdırdı. Olimpiyatlarda ilk kez yarı finale kalma başarısı gösteren Filenin Sultanları ise finalin kapısından döndü.

Filenin Sultanları, Paris Olimpiyat Oyunları yarı finalinde İtalya'ya 3-0 yenildi

Set sonuçları şu şekilde;

1. Set: Türkiye 22-25 İtalya

2. Set: Türkiye 19-25 İtalya

3. Set: Türkiye 22-25 İtalya

Filenin Sultanları, Paris Olimpiyat Oyunları yarı finalinde İtalya'ya 3-0 yenildi

YİNE İTALYA YİNE YARI FİNAL

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı final maçında da İtalya ile karşılaşmıştı. Rakibini zorlu mücadelede 3-2 yenen ay-yıldızlılar, yenilgisiz yükseldiği finalde de Sırbistan'ı geçerek Avrupa şampiyonu olmuştu. Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki yarı finalde ise rakibine 3-0 kaybetti.

Filenin Sultanları, Paris Olimpiyat Oyunları yarı finalinde İtalya'ya 3-0 yenildi

BRONZ MADALYA İÇİN RAKİP BREZİLYA

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın diğer yarı finalde ABD'ye yenilen Brezilya ile 10 Ağustos Cumartesi günü saat 18.15'te 3.'lük maçına çıkacak. Ay-yıldızlıları yenen İtalya ise finalde altın madalya için ABD ile 11 Ağustos Pazar günü saat 14.00'te karşı karşıya gelecek.

Filenin Sultanları, Paris Olimpiyat Oyunları yarı finalinde İtalya'ya 3-0 yenildi

FİLENİN SULTANLARI'NIN OLİMPİYAT SERÜVENİ

Olimpiyat şampiyonu olmak isteyen Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyatları Oyunları'nda 4 karşılaşma oynadı. C Grubu'nda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ilk maçta Hollanda karşısında 2-0'dan dönüş yaparak karşılaşmayı 3-2 kazandı. Olimpiyatlardaki ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 geçmeyi başaran Ay-yıldızlılar, gruptaki son maçında ise İtalya'ya 3-0 mağlup oldu. Çeyrek finali garantileyen Daniele Santarelli'nin öğrencileri, bu turda da Çin'i 3-2 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Paris Olimpiyatları, Filenin Sultanları, Brezilya, İtalya, Paris, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Filenin Sultanları, Paris Olimpiyat Oyunları yarı finalinde İtalya'ya 3-0 yenildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • ferhat eser: çok fazla şişirdiniz balon patladı sonunda 125 144 Yanıtla
    Nafi Aydogan: aynen öyle oldu şimdi artık business le donerler 2 0 Çağatay Kurt: 8taşlı gurur duy biraz 0 1 Cihan Dalsuna: sen bu ülke için ne yaptın nasıl bir başarın var mesela 0 1 Erkan Tekcan: Çok fazla şişirmedik, aslında iyi bir takımız, sadece günümüzde değildik bugün, konsantre olamadık,ayrıca İtalya dünyanın en iyi takımı şuan. 0 1
  • Bhdr Zcvlkov: canlari sagolsun . 118 45 Yanıtla
  • Ayhan Yıkıcı: business sultanlara yaramadı 73 51 Yanıtla
  • kuzeyli baba: olsun sağlık olsun bronz madalya yi ama muhakkak alalim 88 35 Yanıtla
  • Deutschland: öyle bir ülke düşününki olimpiyatlarda savaşan bir takımını üstelik ay yıldız formalı ama ülkenin yarisi bu takıma nefret le bakıyor...!!! 48 46 Yanıtla
    Talat Yelbuz: Nefretle bakmıyor, bir kulüp yöneticileri çıkıp milli formayı, kulüp formasına çevirmeye çalışıyor, buna karşı çıkanlar da haksız gösterilmeye çalışıyor, benim Atatürk kızım oynayamazken kimse kusura bakmasin 0 0
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