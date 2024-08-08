Filenin Sultanları, Paris Olimpiyat Oyunları yarı finalinde İtalya\'ya 3-0 yenildi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ilk kez mücadele ettiği yarı finalde organizasyonun güçlü takımlarından İtalya ile kozlarını paylaştı.
Paris'teki South Paris Arena'da oynanan karşılaşmayı İtalya, gruplarda olduğu gibi yine 3-0 kazandı ve adını finale yazdırdı. Olimpiyatlarda ilk kez yarı finale kalma başarısı gösteren Filenin Sultanları ise finalin kapısından döndü.
Set sonuçları şu şekilde;
1. Set: Türkiye 22-25 İtalya
2. Set: Türkiye 19-25 İtalya
3. Set: Türkiye 22-25 İtalya
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı final maçında da İtalya ile karşılaşmıştı. Rakibini zorlu mücadelede 3-2 yenen ay-yıldızlılar, yenilgisiz yükseldiği finalde de Sırbistan'ı geçerek Avrupa şampiyonu olmuştu. Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki yarı finalde ise rakibine 3-0 kaybetti.
A Milli Kadın Voleybol Takımımızın diğer yarı finalde ABD'ye yenilen Brezilya ile 10 Ağustos Cumartesi günü saat 18.15'te 3.'lük maçına çıkacak. Ay-yıldızlıları yenen İtalya ise finalde altın madalya için ABD ile 11 Ağustos Pazar günü saat 14.00'te karşı karşıya gelecek.
Olimpiyat şampiyonu olmak isteyen Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyatları Oyunları'nda 4 karşılaşma oynadı. C Grubu'nda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ilk maçta Hollanda karşısında 2-0'dan dönüş yaparak karşılaşmayı 3-2 kazandı. Olimpiyatlardaki ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 geçmeyi başaran Ay-yıldızlılar, gruptaki son maçında ise İtalya'ya 3-0 mağlup oldu. Çeyrek finali garantileyen Daniele Santarelli'nin öğrencileri, bu turda da Çin'i 3-2 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.
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