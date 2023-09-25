Filenin Sultanları, yurda döndü - Son Dakika

Filenin Sultanları, yurda döndü

Son Güncelleme: 25.09.2023 21:54

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Olimpiyat Elemeleri'nin ardından yurda döndü.

Bu sezon tarihi başarılara imza atan ve son olarak Olimpiyat Elemeleri B Grubu'nu namağlup liderlikle bitiren Filenin Sultanları bugün yurda döndü.

7'DE 7 YAPTIK

Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası'nda tarihi altın madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde de yenilmezliğini sürdürdü. Olimpiyat Oyunları'na katılmayı dün oynanan maçta Japonya'yı yenerek garantileyen Türkiye, bu sonuçla elemelerde 7'de 7 yaptı.

3. KEZ KATILACAĞIZ

Galibiyet serisini 22 maça çıkaran "dünya 1 numarası" A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2012 ve 2020'nin ardından tarihinde 3. kez Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek.

YURDA DÖNDÜLER

İstanbul'a dönen A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı. Karşılama töreninde İstanbul Valisi Davut Gül de yer aldı.

"HEDEFİMİZ OLİMPİYATTA MADALYA ALMAK"

Filenin Sultanları'nı karşılama töreninde konuşan TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Bir yılda 3 turnuvada, 3 şampiyonluk elde ettik. Bu ülke için çok önemli bir gurur. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Uzun bir maratondu. Son topa kadar mücadele ettiler ve ülkenin gururu oldular. Artık hedefimiz Olimpiyat'ta madalya almak. Bunu da başaracak güçteyiz" dedi.

"HARİKA BİR YAZ OLUYOR BİZİM İÇİN"

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, "Bu güzel yaz için gerçekten çok mutluyum. Hedefimize ulaştık. Harika bir yaz oluyor bizim için. Bu ekiple gurur duyuyorum. Ama gerçekten çok yorgunuz. Çok az dinlenme süremiz vardı. Şu anda söyleyebileceğim tek şey çok mutlu olduğum" ifadelerini kullandı.

"HEDEFLERİMİZE ULAŞTIK"

A Milli Takım Kaptanı Eda Erdem, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Hedeflerimize ulaştık. Çok mutlu ve huzurluyuz. Bu ülke olarak hepimizin onur duyduğu başarılar oldu. Takım arkadaşlarıma, teknik ekibe ve federasyona teşekkür ediyorum. Her bir birey bu takımda, bu yazı unutulmaz kıldı. Önümüzdeki yazı da sabırsızlıkla bekliyoruz. Artık hedef çok daha yüksek. Olimpiyatlarda madalyanın rengini konuşmak istiyoruz." dedi.

"BAŞKANIMIZ KONUŞURKEN GÖZLERİM DOLDU"

Fenerbahçe'nin kendisinin heykelini dikme kararı sorulan Erdem, "Heykelimin dikileceğini giderken yolda öğrendim. Kulübümüzün efsaneleri arasında anılmak, benim de heykelimin yapılacak olması benim için çok büyük bir mutluluk, gurur kaynağı. Başkanımız konuşurken gözlerim dolu dolu, büyük bir mutlulukla dinledim. Çok mutluyum. Sanırım kendimi ölümsüzleştirdim. Daha doğrusu kulübüm ve taraftarlar bunu bana layık gördü. Buradan da tekrar hem kulübümüze, başkana, taraftarımıza teşekkür ediyorum. Beni dünyanın en mutlu insanı yaptılar." sözlerini sarf etti.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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SON DAKİKA: Filenin Sultanları, yurda döndü - Son Dakika
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