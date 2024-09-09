Filip Kostic, Fenerbahçe'ye imzayı attı - Son Dakika
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Filip Kostic, Fenerbahçe'ye imzayı attı

Filip Kostic, Fenerbahçe\'ye imzayı attı

Fenerbahçe, Juventus'tan Filip Kostic'i 1 yıllığına kiraladı. Tecrübeli kanat oyuncusu, kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. İtalyan ekibi de yaptığı açıklamayla Sırp yıldıza başarılar diledi.

09.09.2024 19:52
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Fenerbahçe, İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen Filip Kostic'i kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. Sırp futbolcu, kendisini 1 yıllığına sarı-lacivertlilere bağlayan imzayı attı.

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

Fenerbahçe'nin açıklamasında, "Fenerbahçemize hoş geldin Kostic. Filip Kostic, kendisini sarı lacivert renklerimize bağlayan sözleşmeye imza attı. Kulübümüzün, Juventus'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı oyuncu Filip Kostic, düzenlenen törenle kendisini sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmemize imza attı. Kostic, taraftarlarımızın önünde sahaya çıkmak için sabırsızlandığını söyledi." denildi.

İLK DUYURUYU JUVENTUS YAPTI

Filip Kostic transferi için Fenerbahçe'den önce ilk resmi açıklama Sırp futbolcunun eski takımı Juventus'tan geldi. İtalyan ekibi, Kostic'in Haziran 2025'e kadar Fenerbahçe'ye kiralık olarak transfer olduğunu açıkladı. Juventus'un açıklamasında, " Torino'ya geldiğinden bu yana bağlılık, adanmışlık, ciddiyet ve kalite anlamında katkı sağlamaktan asla geri durmadı. Şimdi onu yeni bir macera bekliyor. İyi şanslar Filip" ifadeleri kullanıldı.

KOSTIC'İN JUVENTUS RAKAMLARI

Ülkesinin takımlarından Radnicki'de futbola başlayan Kostic, Groningen'in yolunu tuttu. Buradaki üç sezonunun ardından Almanya macerasına başlayan Kostic, sırasıyla Stuttgart, Hamburg ve Frankfurt formalarını giydi. 2022-23 sezonunda Juventus'a transfer olan Sırp oyuncu, Torino ekibinde 87 maça çıktı ve 3 gol 15 asiste imza attı.

Fenerbahçe, Juventus, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Filip Kostic, Fenerbahçe'ye imzayı attı - Son Dakika

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    Yorumlar (8)

  • Barış Yıldırım: Bunca transfer ama elde bişey yok 26 30 Yanıtla
  • Ankara null: bay sakat 12 29 Yanıtla
  • Bulent Cebeci: 2. Kruniç vakası !!! 18 22 Yanıtla
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  • Bilişim Hurda: KAP nerde maaş ve diiğer ödeme bilgileri nerede. kaynağı açıklayamadıkları için mi kap bildiriminde tamam söylenmiyor. korkunun nedeni bedir 2 1 Yanıtla
  • Volkan Eşref Aka: seni kalbinden vurduk aslancık 0 1 Yanıtla

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