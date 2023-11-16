Almanya Bundesliga ekiplerinden Mainz 05, 28 yaşındaki Hollandalı futbolcu Anwar El Ghazi'nin Filistin'e destek vermesi sonrası sözleşmesinin feshedildiğini açıklamıştı. El Ghazi, karşı hamle yaparak kulübe karşı dava açtı.
Bild'de yer alan habere göre; Filistin'e destek veren Hollandalı futbolcu, sözleşmeyi fesheden Mainz 05'i mahkemeye verdi. Haberde yasal işlemlerin başladığı belirtilirken ilk duruşmanın 6 Aralık'ta görüleceği belirtildi.
El Ghazi, Alman ekibi Mainz'da yıllık 2.5 milyon euro kazanıyordu. 28 yaşındaki futbolcu davada haklı bulunursa oyuncuya tazminat ödemek zorunda kalacak.
Son Dakika › Spor › Filistin'i desteklediği için sözleşmesi feshedilen Anwar El-Ghazi'den Mainz 05'e tazminat davası - Son Dakika