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Filistin paylaşımı başını yaktı! Fransa'da top koşturan futbolcuya hapis cezası - Son Dakika
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Filistin paylaşımı başını yaktı! Fransa'da top koşturan futbolcuya hapis cezası

Fransız ekibi Nice forması giyen Cezayirli futbolcu Youcef Atal, Filistin paylaşımı nedeniyle 'dini gerekçelerle nefreti körüklemek' suçundan 8 ay ertelenmiş hapis cezası ve 45 bin euro para cezasına çarptırıldı.

Filistin paylaşımı başını yaktı! Fransa\'da top koşturan futbolcuya hapis cezası
03.01.2024 - 17:14,  Güncelleme: 17:18
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Fransa'da Nice forması giyen Youcef Atal, Filistin paylaşımı nedeniyle "dini gerekçelerle nefreti körüklemek" suçundan Nice Ceza Mahkemesi tarafından 8 ay ertelenmiş hapis cezası ve 45 bin euro para cezasına çarptırıldı.

KADO DIŞI KALMIŞTI

27 yaşındaki Cezayirli futbolcu, Filistin için yaptığı paylaşım sonrası kulübü Nice tarafından süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştı.

8 AY HAPİS CEZASI

Nice Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Atal'a "dini gerekçelerle nefreti körüklemek" suçu işlendiği kararı verildi. Atal'a 8 ay ertelemeli hapis cezası ve 45 bin euro para cezası verildi. Atal'ın 10 gün içinde cezayı temyize götüreceği belirtildi.

Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (1)
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Filistin, Fransa, Hukuk, Spor, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: Filistin paylaşımı başını yaktı! Fransa'da top koşturan futbolcuya hapis cezası - Son Dakika
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