Fransa'da Nice forması giyen Youcef Atal, Filistin paylaşımı nedeniyle "dini gerekçelerle nefreti körüklemek" suçundan Nice Ceza Mahkemesi tarafından 8 ay ertelenmiş hapis cezası ve 45 bin euro para cezasına çarptırıldı.
27 yaşındaki Cezayirli futbolcu, Filistin için yaptığı paylaşım sonrası kulübü Nice tarafından süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştı.
Nice Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Atal'a "dini gerekçelerle nefreti körüklemek" suçu işlendiği kararı verildi. Atal'a 8 ay ertelemeli hapis cezası ve 45 bin euro para cezası verildi. Atal'ın 10 gün içinde cezayı temyize götüreceği belirtildi.
Son Dakika › Spor › Filistin paylaşımı başını yaktı! Fransa'da top koşturan futbolcuya hapis cezası - Son Dakika