FIM Uluslararası Motosiklet Turu, Kuşadası'ndan başladı

Uluslararası Motosiklet Federasyonunca (FIM) bu yıl İzmir ve Aydın illerini kapsayan rotada düzenlenen FIM Uluslararası Motosiklet Turu, başladı.

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