Anadolu Efes\'i 3-1 yenen Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu

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Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 4. maçında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Anadolu Efes'i konuk etti. Normal süresi 64-64 tamamlanan ve uzatmalara giden müsabakada parkeden 80-72 galip ayrılan sarı-lacivertliler, seride durumu 3-1'e getirerek 2023-2024 sezonunun şampiyonu oldu.

FİNAL SERİSİNDE ALINAN SONUÇLAR

Anadolu Efes'in ev sahipliğinde oynanan final serisinin ilk iki maçını 85-74 ve 101-70'lik skorlarla Fenerbahçe Beko kazanarak seride 2-0 öne geçti. Sarı-lacivertlilerin sahasında oynanan 3. maçı Shane Larkin'in son saniyelerde attığı basketle 82-81 Tomislav Mijatovic'in öğrencileri kazandı ve seri 2-1'e geldi. Final serisindeki 4. maçta ise seyircisi önünde hata yapmayan Fenerbahçe Beko, rakibini 80-72 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

SEZONUN 2. KUPASI

Fenerbahçe Beko, zaman zaman dalgalı performans gösterse de sezonu 2 kupayla tamamladı. Jasikevicius ile iyi bir ivme yakalayan Sarı-lacivertliler, şubat ayında sezonun ilk kupası olan Türkiye Kupası finalinde Anadolu Efes'i 80-67 yenerek sezonun ilk kupasını kazandı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise normal sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe Beko, play-off serisinde önce Aliağa Petkim'e daha sonra da Beşiktaş Emlakjet'e hiç kaybetmeden adını finale yazdırdı. Kanarya, final serisinde de yine Anadolu Efes'i 3-1'lık skorla yenerek sezonun 2. kupasını aldı. Fenerbahçe Beko ayrıca EuroLeague'de Final-Four'a katılmayı başardı. Jasikevicius'un öğrencileri Avrupa'da dördüncü oldu.

11. LİG ZAFERİ

Fenerbahçe, Basketbol Süper Ligi'nde 1991, 2007, 2008, 2010, 2011, 2014, 2016, 2017,2018 ve 2022'nin ardından 2024'te de şampiyonluk ipini göğüsledi. Sarı-lacivertli takım, böylelikle kupayı 11. kez müzesine götürmeyi başardı.

AZİZ YILDIRIM TEBRİK ETTİ

Fenerbahçe'de geride kalan seçimi Ali Koç'a kaybeden başkan adayı Aziz Yıldırım, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti. Yıldırım, açıklamasında "Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-off serisinin 4. maçında, Anadolu Efes'i80-72 mağlup edip seride 3-1 öne geçerek şampiyon olan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol takımımızı, Sahada formamızı başarıyla terleten oyuncularımızı, baş antrenörümüz Šarunas Jasikevicius başta olmak üzere tüm teknik kadromuz ve idari personelimizi, Yönetim kurulumuzu ve Ülker Arena'da tüm sezon boyunca takımızı destekleyen eşsiz taraftarımızı tebrik ederim. Şampiyonluğumuz tüm camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

MOURINHO DA TAKIMI KUTLADI

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, Final serisinde Anadolu Efes'i 3-1 mağlup ederek Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko'yu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Mourinho, Instagram hesabından yaptığı paylaşımına "Tebrikler şampiyonlar" notunu düştü.

İşte o paylaşım;