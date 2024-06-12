Anadolu Efes'i 3-1 yenen Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu - Son Dakika
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Spor

Anadolu Efes'i 3-1 yenen Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu

Anadolu Efes\'i 3-1 yenen Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 4. maçında konuk ettiği Anadolu Efes'i uzatmalarda 80-72 mağlup etti ve seriyi 3-1 kazanarak şampiyonluğa ulaştı. Türkiye Kupası'nın ardından ligde de mutlu sona ulaşan sarı-lacivertliler, bu zaferle 11. kez kupanın sahibi oldu.

12.06.2024 22:41
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Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 4. maçında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Anadolu Efes'i konuk etti. Normal süresi 64-64 tamamlanan ve uzatmalara giden müsabakada parkeden 80-72 galip ayrılan sarı-lacivertliler, seride durumu 3-1'e getirerek 2023-2024 sezonunun şampiyonu oldu.

Final serisinde Anadolu Efes'i 3-1 yenen Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu

FİNAL SERİSİNDE ALINAN SONUÇLAR

Anadolu Efes'in ev sahipliğinde oynanan final serisinin ilk iki maçını 85-74 ve 101-70'lik skorlarla Fenerbahçe Beko kazanarak seride 2-0 öne geçti. Sarı-lacivertlilerin sahasında oynanan 3. maçı Shane Larkin'in son saniyelerde attığı basketle 82-81 Tomislav Mijatovic'in öğrencileri kazandı ve seri 2-1'e geldi. Final serisindeki 4. maçta ise seyircisi önünde hata yapmayan Fenerbahçe Beko, rakibini 80-72 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Anadolu Efes'i 3-1 yenen Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu

SEZONUN 2. KUPASI

Fenerbahçe Beko, zaman zaman dalgalı performans gösterse de sezonu 2 kupayla tamamladı. Jasikevicius ile iyi bir ivme yakalayan Sarı-lacivertliler, şubat ayında sezonun ilk kupası olan Türkiye Kupası finalinde Anadolu Efes'i 80-67 yenerek sezonun ilk kupasını kazandı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise normal sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe Beko, play-off serisinde önce Aliağa Petkim'e daha sonra da Beşiktaş Emlakjet'e hiç kaybetmeden adını finale yazdırdı. Kanarya, final serisinde de yine Anadolu Efes'i 3-1'lık skorla yenerek sezonun 2. kupasını aldı. Fenerbahçe Beko ayrıca EuroLeague'de Final-Four'a katılmayı başardı. Jasikevicius'un öğrencileri Avrupa'da dördüncü oldu.

Final serisinde Anadolu Efes'i 3-1 yenen Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu

11. LİG ZAFERİ

Fenerbahçe, Basketbol Süper Ligi'nde 1991, 2007, 2008, 2010, 2011, 2014, 2016, 2017,2018 ve 2022'nin ardından 2024'te de şampiyonluk ipini göğüsledi. Sarı-lacivertli takım, böylelikle kupayı 11. kez müzesine götürmeyi başardı.

AZİZ YILDIRIM TEBRİK ETTİ

Fenerbahçe'de geride kalan seçimi Ali Koç'a kaybeden başkan adayı Aziz Yıldırım, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti. Yıldırım, açıklamasında "Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-off serisinin 4. maçında, Anadolu Efes'i80-72 mağlup edip seride 3-1 öne geçerek şampiyon olan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol takımımızı, Sahada formamızı başarıyla terleten oyuncularımızı, baş antrenörümüz Šarunas Jasikevicius başta olmak üzere tüm teknik kadromuz ve idari personelimizi, Yönetim kurulumuzu ve Ülker Arena'da tüm sezon boyunca takımızı destekleyen eşsiz taraftarımızı tebrik ederim. Şampiyonluğumuz tüm camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Anadolu Efes'i 3-1 yenen Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu

MOURINHO DA TAKIMI KUTLADI

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, Final serisinde Anadolu Efes'i 3-1 mağlup ederek Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko'yu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Mourinho, Instagram hesabından yaptığı paylaşımına "Tebrikler şampiyonlar" notunu düştü.

İşte o paylaşım;

Anadolu Efes'i 3-1 yenen Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu

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Son Dakika Spor Anadolu Efes'i 3-1 yenen Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Tuna güler: İşte bu yüzden dünyanın en büyük Spor kulübüyüz. Sporun her dalında olmak yetmiyor hepsinde şampiyonluk kazanıyoruz 46 13 Yanıtla
    Emre Akcay: Kürekde de şampiyon oldunuz ama türkiyede. Ayrıca 1914 yılında oynanan kupa şampiyonu olmuşşunuz ordan bir yıldız daha takarsanız yakında kuyruklu yıldızlı evrendeki en büyük gezegen olucaksınız bırak sporu 10 29 Serkan Beyhan: FENERBAHÇE TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN EN BÜYÜK CAMİASIDIR. NOKTA 30 8 Emre Akcay: Anadolu efesın 16 şampıyonluğu var buda türkiyenın en büyünü efes yapar basketbolda. Futbolda ise puhahahaha avrupanın en büyük takımı gecen hafta real madrid oldu yoksa biz başka maçmı seyrettık 7 26 Berat Yavuz: futbol da en son sdc koc tekrar başkan olması aldınız afsfsf 4 8 Emre Akcay: Fıtbolda olduğu gibimi 11 yıldır 1 4
  • Emre Khya: Tebrikler Fenerbahçe ?? 27 8 Yanıtla
  • Yunuss Bayern: Fenerin alabileceği max şampiyonluk xsvzsvs 11 21 Yanıtla
  • ferhat eser: Tebrik ederim fenerbahçe spor kulübünü 23 6 Yanıtla
  • Mustafa Yılmaz: tebrikler fb 19 5 Yanıtla
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