Finalde hayata geçirilecek: Dünya Kupası tarihinde bir ilk - Son Dakika
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Spor

Finalde hayata geçirilecek: Dünya Kupası tarihinde bir ilk

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FIFA Başkanı Gianni Infantino, ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası'nın finalinde devre arası şovu yapılacağını duyurdu. Bu gösteri, Dünya Kupası tarihinde bir ilk olacak.

05.03.2025 17:39  Güncelleme: 07:51
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FIFA Başkanı Gianni Infantino, ABD, Kanada ve Meksika ortaklığında düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası'nın finalinde yapılacak sürprizi duyurdu.

DEVRE ARASINDA ŞOV YAPILACAK

Infantino, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " New Jersey'de yapılacak FIFA Dünya Kupası finalinde ilk kez bir devre arası şovunu teyit edebilirim. Bu, FIFA Dünya Kupası için tarihi bir an ve dünyanın en büyük spor etkinliğine yakışır bir gösteri olacak" ifadelerini kullandı.

2026 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN?

2026 Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

Finalde hayata geçirilecek: Dünya Kupası tarihinde bir ilk

Brezilya, Futbol, Kanada, Sonora, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Finalde hayata geçirilecek: Dünya Kupası tarihinde bir ilk - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Lenovo2021:
    bir tek o eksikti adamlar dünya şampiyonu olma derdinde stresinde oyunu bölmekten başka bir şey değil 8 2 Yanıtla
  • Yunus Yeniay:
    gereksiz millet tuvalete gidecek zaten görmez 5 1 Yanıtla
  • HALK OZANI AŞIK CEMŞİT:
    Hadise mini mini bir kuş konmuştuyu söylesin 1 0 Yanıtla
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