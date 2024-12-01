Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, İtalya Serie A'nın 14. haftasında Fiorentina'ya konuk oldu. Karşılaşmanın ilk yarısındamaçında korku dolu anlar yaşandı.
Karşılaşmanın 17. dakikasında ev sahibi ekipte forma giyen Edoardo Bove, bir anda yere yığıldı. Yerden kalkamayan futbolcuya sağlık ekipleri hemen müdahale etti.
Sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında iki takımın futbolcuları da oyuncunun çevresini çember oluşturarak kapattı. ki takım oyuncularının da endişeli görüntüleri ekrana yansıdı.
22 yaşındaki Fiorentinalı oyuncunun ambulansla hastaneye kaldırılmasının ardından mücadele ertelendi. Oyuncuyla ilgili yeni bir gelişme henüz ortaya çıkmadı.
Son Dakika › Spor › Inter maçında korku dolu anlar: Futbolcu aniden yere yığıldı, maç ertelendi - Son Dakika
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