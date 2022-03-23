Fırat Arslan, Alman boksör Toni Thes ile kozlarını paylaşacak - Son Dakika
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Fırat Arslan, Alman boksör Toni Thes ile kozlarını paylaşacak

23.03.2022 21:42
Fırat Arslan, Alman boksör Toni Thes ile kozlarını paylaşacak

Türkiye'nin yetiştirdiği en başarılı profesyonel boksör olarak dünya tarihine geçen tek dünya şampiyonu Fırat Arslan, cumartesi günü Alman boksör Toni Thes ile kozlarını paylaşacak.

Türkiye'nin yetiştirdiği en başarılı profesyonel boksör olarak dünya tarihine geçen tek dünya şampiyonu Fırat Arslan, cumartesi günü Alman boksör Toni Thes ile kozlarını paylaşacak. Gecede ayrıca yenilgisiz boksör Hüseyin Cinkara ve genç yetenek Erdinç Delibaltaoğlu da ringde boy gösterecek.

Fırat Arslan cumartesi gecesi Fırat Arslan Spor Salonu'nda bir boks galasına imza atmaya hazırlanıyor. Türk menajer Deniz Gemici Serrano karşılaşmanın gerçekleşmesini sağlarken, Arslan'ın eşi Dilek Arslan ise galanın organizasyonunu gerçekleştiriyor. Fırat Arslan'ın rakibi ise kick boksta dünya şampiyonu olduktan sonra boksa geçiş yapan Alman boksör Toni Thes. 35 yaşındaki Alman sporcu, boksa geçtikten sonra da ringlerde adından başarıyla söz ettirmiş bir isim.

Fırat Arslan: "Kim dinlenirse o paslanır"

Dünya şampiyonu Fırat Arslan, "Kim dinlenirse o paslanır" sloganıyla ringe çıkacağını belirterek, "Jübile maçıma doğru ilerlerken, tekrar bir yükselme maçı yapma gereği hissettim. Yıl sonunda dünya şampiyonluk maçı yapmaya hazırlanıyorum ondan önce formda kalabilmek amacıyla tekrar bir karşılaşma gerçekleştireceğiz. Güzel bir hazırlık dönemi geçirdik ve şu an ekibimle birlikte maç gününü beklemeye koyulduk. Genç yeteneğimiz Hüseyin Cinkara da zorlu bir maça çıkacak. Çek rakibi Marek Prochazk da başarılı bir boksör fakat ben Hüseyin'e güveniyorum. Bu karşılaşmayı da kazanarak yenilgisizlik serisini sürdüreceğinden eminim" şeklinde konuştu.

Vedat Alyaz: "Adım adım dünyanın zirvesine yürüyoruz"

Fırat Arslan'ın basın danışmanı Vedat Alyaz ise dünya sıralamasında ilk 10'da yer alan üç boksörün bulunduğunu vurgulayarak, "Farklı sıkletlerdeki sporcularımızdan Fırat Arslan 6 sırada, Ağıt Kabayel 7. ve Hüseyin Cinkara ise 8. sırada yer alıyor. Bu karşılaşmaların ardından zirveye daha da yaklaşacağız. Göppingen'de adeta nefesler tutuldu ve maç gününü bekliyor herkes. Hem gurbetçi Türkler hem de Göppingenlilerin soluksuz bir şekilde bu önemli karşılaşmaları beklediğini görüyorum. Bulunduğumuz bölgede heyecan doruklara ulaşmış durumda. Cumartesi gecesi kıran kırana maçlar bizleri bekliyor" dedi. - İSTANBUL

Fırat Arslan, Alman boksör Toni Thes ile kozlarını paylaşacak
Fırat Arslan, Alman boksör Toni Thes ile kozlarını paylaşacak
Fırat Arslan, Alman boksör Toni Thes ile kozlarını paylaşacak
Fırat Arslan, Alman boksör Toni Thes ile kozlarını paylaşacak
Fırat Arslan, Alman boksör Toni Thes ile kozlarını paylaşacak

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Hüseyin Cinkara, Fırat Arslan, Cumartesi, Alman, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fırat Arslan, Alman boksör Toni Thes ile kozlarını paylaşacak - Son Dakika


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