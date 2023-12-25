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Fırat Aydunus, Süper Kupa finalinde düdük çalacak hakemin ismini verdi - Son Dakika
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Fırat Aydunus, Süper Kupa finalinde düdük çalacak hakemin ismini verdi

Eski hakem Fırat Aydunus, 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanacak Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa finalini Abdulkadir Bitigen'in yöneteceğini söyledi. Aydunus, daha önce Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemini doğru bilmişti.

25.12.2023 - 11:57,  Güncelleme: 12:10
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Süper Lig'in 18 haftasında oynanan Fenerbahçe- Galatasaray derbisinin 0-0 sonuçlanmasının ardından gözler Süper Kupa finaline çevrildi.

SÜPER KUPA FİNALİ ARABİSTAN'DA

İki ezeli rakip, 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa maçında kozlarını paylaşacak. Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği maç için flaş bir hakem iddiası geldi.

FIRAT AYDINUS İSİM VERDİ

Süper Lig'in eski hakemi Fırat Aydınus, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa finalinin Abdulkadir Bitigen'in yöneteceğini söyledi. Aydunus, daha önce Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini yöneten Atilla Karaoğlan'ı doğru tahmin etmişti.

Fırat Aydunus, Süper Kupa finalinde düdük çalacak hakemin ismini verdi
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
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Suudi Arabistan, Galatasaray, Fenerbahçe, Süper Kupa, Aralık, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Fırat Aydunus, Süper Kupa finalinde düdük çalacak hakemin ismini verdi - Son Dakika
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