Fırat Develioğlu, Galatasaray Kulübü başkan adaylığından çekildi - Son Dakika
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Fırat Develioğlu, Galatasaray Kulübü başkan adaylığından çekildi

16.05.2022 19:23
Fırat Develioğlu, Galatasaray Kulübü başkan adaylığından çekildi

Galatasaray Kulübü Üyesi Fırat Develioğlu, 11 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olmaktan vazgeçtiğini açıkladı.

Galatasaray Kulübü Üyesi Fırat Develioğlu, 11 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olmaktan vazgeçtiğini açıkladı.

Yazılı bir açıklama yapan Develioğlu, Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'ten başka adayların çıkması için çaba gösterdiğini belirterek, "Lafta bırakmayarak kendim de elimi taşın altına koymak suretiyle adaylığımı açıkladım. Eski başkanlarımızdan bazıları da dahil olmak üzere camianın sevilen isimlerini kulübümüzü içinde bulunduğu zor durumdan çıkarmaları için aday olmaya ikna etmeye çalıştığımı bildirdim." ifadelerini kullandı.

Aday olmaları halinde Adnan Polat, Ünal Aysal ve Dursun Özbek gibi eski başkanlardan birinin etrafında birleşilmesi gerektiğini savunan Develioğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu kişilerin özendirilmesi ve kulüp başkanlığına ikna edilmesi gerektiği kanaatindeydim. İçinde bulunduğumuz zor ortamda tüm adayların Dursun Özbek çatısı altında birleşmesinin gerekli olduğunu görüyorum. Sayın Hamamcıoğlu ve Sayın Öztürk'ün ortak tek bir listeyle Sayın Özbek çatısı altında seçime girmelerinin gerektiğini düşünüyorum. Bu amaçla da kendilerine bu yönde gerekli sahayı açmak için hiç kimse lehine olmadan sadece adaylıktan çekiliyorum. Bana destek veren başta taraftarımıza, tüm ekibime ve basınımıza kalpten teşekkür ediyorum."

Sarı-kırmızılı kulübün gidişatını kontrol etmeye devam edeceğini vurgulayan Develioğlu, taraftarın kendisini göreve çağırdığı anda göreve hazır olduğunu belirtti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fırat Develioğlu, Galatasaray Kulübü başkan adaylığından çekildi - Son Dakika


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