Fırtına ilk galibiyeti aldı! Trabzonspor, Konyaspor'u sahasında 3-2 yendi - Son Dakika
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Fırtına ilk galibiyeti aldı! Trabzonspor, Konyaspor'u sahasında 3-2 yendi

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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor'u 3-2 mağlup etti. Ligdeki ilk 5 maçından da Beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, bu sezon ligdeki ilk galibiyetini elde etti. Karadeniz ekibi, aynı zamanda yeni teknik direktörü Şenol Güneş ile de ilk kez kazanmış oldu.

29.09.2024 18:09  Güncelleme: 18:16
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor'u konuk etti. Papara Park'ta oynanan maçta rakibini 3-2 yenen bordo mavililer, bu sezon ligdeki ilk galibiyetini aldı.

SIMON BANZA'DAN İLK GOLLER

Trabzonspor'un golleri 16. dakikada Edin Visca ve ilki penaltıdan olmak üzere 45+4 ve 54. dakikalarda Simon Banza'dan geldi. Banza, bordo mavili takımdaki ilk gollerini attı. Konyaspor'un golleri ise 24. dakikada Adil Demirbağ ve 89. dakikada Hamidou Keyta'dan geldi.

Fırtına ilk galibiyeti aldı! Trabzonspor, Konyaspor'u sahasında 3-2 yendi

OZAN TUFAN VE BAZOER SAKATLANDI

Trabzonspor'da Ozan Tufan, Konyaspor'da ise Riechedly Bazoer sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. 37. dakikada Ozan'ın yerine Muhammed Cham, 74. dakikada Bazoer'in yerine ise Filip Damjanovic oyuna girdi.

Fırtına ilk galibiyeti aldı! Trabzonspor, Konyaspor'u sahasında 3-2 yendi

UMUT NAYİR PENALTI KAÇIRDI

Yeşil beyazlı takımda Umut Nayir 80. dakikada kazanılan penaltıdan yararlanamadı. Umut'un kullandığı penaltıda top yan direğe çarparak auta çıktı.

Fırtına ilk galibiyeti aldı! Trabzonspor, Konyaspor'u sahasında 3-2 yendi

TRABZONSPOR'DAN İLK GALİBİYET

Süper Lig'de bu sezon oynadığı 5 maçtan da beraberlikle ayrılan Trabzonspor, 6. maçında ilk kez galip geldi ve puanını 8'e yükselterek 9. sırada yer aldı. Aynı puanlı Konyaspor ise 10. basamakta bulunuyor. Bu sonuçla Karadeniz ekibinin teknik direktörü Şenol Güneş de takımın başındaki ilk 3 puanını almış oldu.

Fırtına ilk galibiyeti aldı! Trabzonspor, Konyaspor\'u sahasında 3-2 yendi

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Son Dakika Spor Fırtına ilk galibiyeti aldı! Trabzonspor, Konyaspor'u sahasında 3-2 yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • sudem meliss:
    5 Haftada 1 galibiyet TS yeterde artar 2.lig takımı 8 7 Yanıtla
    bulent sen:
    Yavaş gel 0 0
  • Ahmet Yiğit:
    Zahmet oldu berabere kalsaydınız 15 0 Yanıtla
  • Gursel kalen:
    Hakem Mutlu nelerin tüm çabalarına rağmen Trabzonspor kazandı. Geçen hafta da Antep’ten VAR hakemi çaldı golümüzü. 9 3 Yanıtla
    bulent sen:
    Aynen 0 0
  • VillaUmut:
    Ooo siz de mi buradaydınız :) 5 4 Yanıtla
  • Erkut Köse:
    Başlar demeye seri galibiyetlere başlayacağız şampiyonluğun en büyük adaylarından biriyiz demeye 3 3 Yanıtla
  • serkan keskin:
    ne firtinasi meltem olur anca 4 1 Yanıtla
  • Adem Sevindik null:
    çakma fırtına 1 2 Yanıtla
  • Volkan null:
    hamsi fırtınası 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fırtına ilk galibiyeti aldı! Trabzonspor, Konyaspor'u sahasında 3-2 yendi - Son Dakika
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