Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor'u konuk etti. Papara Park'ta oynanan maçta rakibini 3-2 yenen bordo mavililer, bu sezon ligdeki ilk galibiyetini aldı.
Trabzonspor'un golleri 16. dakikada Edin Visca ve ilki penaltıdan olmak üzere 45+4 ve 54. dakikalarda Simon Banza'dan geldi. Banza, bordo mavili takımdaki ilk gollerini attı. Konyaspor'un golleri ise 24. dakikada Adil Demirbağ ve 89. dakikada Hamidou Keyta'dan geldi.
Trabzonspor'da Ozan Tufan, Konyaspor'da ise Riechedly Bazoer sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. 37. dakikada Ozan'ın yerine Muhammed Cham, 74. dakikada Bazoer'in yerine ise Filip Damjanovic oyuna girdi.
Yeşil beyazlı takımda Umut Nayir 80. dakikada kazanılan penaltıdan yararlanamadı. Umut'un kullandığı penaltıda top yan direğe çarparak auta çıktı.
Süper Lig'de bu sezon oynadığı 5 maçtan da beraberlikle ayrılan Trabzonspor, 6. maçında ilk kez galip geldi ve puanını 8'e yükselterek 9. sırada yer aldı. Aynı puanlı Konyaspor ise 10. basamakta bulunuyor. Bu sonuçla Karadeniz ekibinin teknik direktörü Şenol Güneş de takımın başındaki ilk 3 puanını almış oldu.
Son Dakika › Spor › Fırtına ilk galibiyeti aldı! Trabzonspor, Konyaspor'u sahasında 3-2 yendi - Son Dakika
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