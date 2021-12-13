Üye Girişi
FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'na doğru - Son Dakika

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'na doğru

13.12.2021 13:31
FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'na doğru

Türkiye'nin ev sahipliğinde 15-19 Aralık'ta gerçekleştirilecek FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası öncesi Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih basın toplantısında bir...

Türkiye'nin ev sahipliğinde 15-19 Aralık'ta gerçekleştirilecek FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası öncesi Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih basın toplantısında bir araya geldi.

TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda Mehmet Akif Üstündağ, Ali Koç ve Abdi Serdar Üstünsalih, organizasyonda mücadele edecek VakıfBank ve Fenerbahçe Opet'in finalde karşılaşmasını temenni etti.

Mehmet Akif Üstündağ, Türk voleybolunun çok büyük başarılar elde ettiğini belirterek, "Türk voleybolunun neler yaptığını hep birlikte izliyor ve yaşıyoruz. Türkiye bir ilki daha gerçekleştiriyor. Kulüpler Şampiyonası'nın 32.'si organize edilecek ve Türkiye'de ilk defa yapılacak. Organizasyonları en iyi yapan ülke olduğumuzu bir kez daha ispatlama fırsatını yakaladık." dedi.

Federasyon olarak voleybolun tüm paydaşlarıyla başarıların peşinden koşturduklarını vurgulayan Üstündağ, "Bunlar kısa sürede olmadı. Uzun bir organizasyon çalışmasının ürünüydü. Biz sadece milli takım için çaba sarf etmiyoruz. Kulüplerimizle olmadan ne altyapımızı geliştirebiliriz ne üst yapımızı geliştirebiliriz. Ne milli takımlarda ne kulüplerde böyle bir başarı elde ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda iki Türk takımının mücadele edeceğini hatırlatan Üstündağ, "İnşallah finalde iki Türk takımı yer alarak Türk sporuna bir ilki daha yaşatırız. Hep birlikte finale kadar takımlarımızı destekleyelim. Ankara Spor Salonu'nun bize sağlanmasında yardımcı olan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'na da teşekkür ediyorum. Organizasyonu yapma düşüncemizi Sayın Cumhurbaşkanımıza aktardık. İnanılmaz destek verdi, çok teşekkür ediyoruz. Spor Bakanımızla da istişare içindeydik. Voleybol Federasyonun en iyisini yapacağını söyledi. Seyirci sayısında 14 bini bulacağımızı düşünüyorum. Ayrıca 38-40 civarında ülkeye maçların yayını yapılacak." diye konuştu.

Ali Koç: "İki Türk ekibinden biri olmaktan dolayı gurur duyuyoruz"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ise turnuvada dünyanın en iyi altı takımın mücadele edeceğine dikkati çekerek, "Altı takımın içindeki iki Türk ekibinden biri olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Federasyonumuz da böyle bir turnuvaya ev sahipliği yapıyor. Voleybol markasına biraz daha katkı sağlayacaklar, bundan dolayı teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Sarı-lacivertli takımın daha önce bu büyük organizasyona iki defa katıldığını ve bir kez şampiyon olduğunu hatırlatan Koç, "Bu sefer kendi seyircimiz önünde tekrar bu turnuvaya katılmaktan dolayı heyecanlıyız. Takımımız büyük bir heyecan içinde. Türk voleybol seyircisi de heyecan içinde. Biletlerin hızlı tükenmesinden bunu görebilirsiniz. Turnuvaya ilgi çok büyük. Seyircilerin desteğiyle inşallah kupa bir şekilde ülkemizde kalır." değerlendirmesinde bulundu.

Voleybolda çok önemli başarıların elde edildiğini anlatan Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başarılar bir günde gerçekleşmiyor, çok uzun yıllar doğru planlama, doğru vizyon, istikrar, sabır hepsini içinde barındırıyor. Bugün geldiğimiz nokta tesadüf değil. Türk halkının göğsünü kabartan, Türk kadınının neler yapabileceğini tüm dünyaya gösteren böyle bir milli takım oluşturdukları için, dünyanın en iyi ligi olmasını sağladıkları için sayın başkanımıza ve yönetim kuruluna teşekkür ediyoruz. Voleybol federasyonumuzu diğer federasyonlara örnek gösteriyorum. Federasyonlar niçin var. Kulüplerin ihtiyaçlarını karşılamak, hayatlarını kolaylaştırmak, branşa yatırımı artırmak, marka değerini yükseltmek, uluslararası başarıları istikrarlı bir şekilde sağlamak, tesisleşmek, yatırımı artırmak, bununla beraber gelecek nesilleri yaratmak için var. Voleybol federasyonumuz sessiz sedasız, gösterişsiz şekilde bunu en iyi şekilde yapıyor."

Turnuvada ilk hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunu kaydeden Koç, "19 Aralık'taki son maçı oynamak istiyoruz. İnşallah omuz omuza iki Türk takımı bu finalde yer alır. En önemlisi kupanın Türkiye'de kalması. İnşallah iki Türk takımı olarak vereceğimiz mücadeleyle bu hedefe katkı sağlayabiliriz. 2010'da altın madalyayı getirdik. Türk takımları 1991'den beri düzenlenen bu turnuvada 6 şampiyonluk, iki üçüncülük ve dört üçüncülük aldı. İnşallah turnuva boyunca federasyonumuzu gururlandırırız. İnşallah Türk voleybolunun geldiği noktayı en iyi şekilde gösteririz." ifadelerini kullandı.

Ali Koç, amatör branşlarla ilgili sorulan bir soru üzerine olimpik sporlara 3 yıllık bir destek bulduklarını vurgulayarak, "Kongre üyelerine ifade ettiğim gibi bundan sonrasını göremiyoruz. Ondan sonra camia karar verecek. Belki büyük kulüpler kendi içinde karar verecek, bu alanlara girmeyecek. Ciddi anlamda frene basacak. Rekabetçi bir spor kulübü olarak devam mı edeceğiz bakacağız. Devletimizin karar vermesi gerekecek. Kuruldukları tarihten bu yana genç cumhuriyetin gençlerine sporu aşılamaya çalışan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray kulüplerine destek olacak mı yoksa 'siz kendi yağınızla kavrulun mu' diyecek. İkinci seçenek ise yapabileceklerimiz sınırlı olduğu için bu üç büyük kulüp tarih boyunca olduğu gibi devam edemeyecek belki. Bazı kulüpler bazı branşlardan çekilecek, belki bazı kulüpler altyapı çalışması yapacak. Futbol var, takım sporları var, olimpiyat branşları var. Fenerbahçe özelinde konuşursak olimpiyat branşları için 3 yıllık sponsorluklar garanti." değerlendirmesinde bulundu.

Takım sporlarının geliri olduğunu anlatan Koç, "Olimpiyatlara en çok sporcu gönderme vizyonumuzu devam ettirecek miyiz bakacağız. Takım sporlarının geliri var ama hiçbir şekilde giderini karşılayacak seviyede değil. Bütün sponsorluk anlaşmaları kanun gereği lira üzerinden yapılıyor. Bizim yapabileceklerimiz de sınırlı olduğu için üç büyük kulüp belki de tarih boyunca devam ettiği gibi devam edemeyecek. Takım sporlarında nasıl ilerleyeceğiz, oturup karar vermek durumundayız." diye konuştu.

Üstünsalih: "Türk kadının gücünü bütün dünyaya göstermek istiyoruz"

VakıfBank Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih ise Fenerbahçe Opet ile turnuvada mücadele etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "İki Türk takımının Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda altın madalya mücadelesi vermesi kadın voleybolunun geldiği noktayı gösteriyor." şeklinde konuştu.

Kendileri için bir başka mutluluk kaynağının da turnuvanın Ankara'da düzenlenmesi olduğunu vurgulayan Üstünsalih, şunları söyledi:

"Ankara voleybola aşık şehir, voleybolu seven şehir. Nice zaferlere de ev sahipliği yapmıştır. İnanıyorum ki bu sefer de en büyük gücümüz başkent seyircisi olacaktır. 1986 yılından bu yana Türk kadının dünya çapında ses getirmesine destek veriyoruz, emek veriyoruz. Türk kadınına ve voleyboluna kesintisiz destek veriyoruz. Toplam 9 uluslararası şampiyonluk kazandık. Dünya şampiyonasını bir kez daha kazanarak ülkemizin gurur kaynağı olmak istiyoruz. Türk kadının gücünü bütün dünyaya göstermek istiyoruz. Bütün ekibimize güvenimiz tam, şampiyonluk dışında düşüncemiz yok."

VakıfBank ve Fenerbahçe Opet olarak Türk voleybolunu temsil etmenin sorumluluğunu taşıdıklarına dikkati çeken Üstünsalih, "Sadece VakıfBank için değil, Fenerbahçe'yi de desteklemek için Ankara'da olacağız. İnşallah kupa Türkiye'de kalır. Melis Gürkaynak ve Eda Erdem Dündar'ın elinde yükselir diye umut ediyorum. İnşallah Türk kadın voleybolunun dünyanın zirvesinde olduğunu bütün spor dünyasına göstermiş oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

Basın toplantısının ardından Mehmet Akif Üstündağ iki başkana birer plaket verdi.

Ali Koç ve Abdi Üstünsalih ise her iki başkana kulüplerinin formasını takdim etti.

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'na doğru
FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'na doğru
FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'na doğru
FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'na doğru
FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'na doğru

Fenerbahçe, Türkiye, Aralık, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'na doğru - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel 13:29 Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel
Gökay Kalaycıoğlu ve Melike Öcalan'dan peri masalı! Danslarıyla dakikalarca ayakta alkışlandılar 13:23 Gökay Kalaycıoğlu ve Melike Öcalan'dan peri masalı! Danslarıyla dakikalarca ayakta alkışlandılar Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü 13:02 Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözleri ortaya çıktı 11:44 Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözleri ortaya çıktı Bu görüntüler Türkiye'den! Pakistan ve Afgan uyruklu iki grup, kasatura ve sopalarla terör estirdi 11:33 Bu görüntüler Türkiye'den! Pakistan ve Afgan uyruklu iki grup, kasatura ve sopalarla terör estirdi 2001 model Tofaş'ı 11:03 2001 model Tofaş'ı "Türkiye'de nadir araçlardan" ifadesiyle 145 bin liradan satışa çıkardı Son dakika: Cari denge 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi 10:10 Son dakika: Cari denge 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi MasterChef Türkiye'de yarışmadan elenen isim belli oldu 08:56 MasterChef Türkiye'de yarışmadan elenen isim belli oldu

Son Dakika Haberleri
13:30 Son Dakika! Erdoğan, Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüşecek
13:29 Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel
13:28 "Uyuşturucu görüntüsü" diye servis edilmişti! O başkan konuştu: Bayıltıldım!
13:12 Ekvador'da devrilen otobüs 18 kişiye mezar oldu! 25 kişi yaralı kurtuldu
13:05 Mehmet Boynukalın'dan asgari ücret yorumu! "Temennimiz ve duamız bu yönde" diyerek rakam verdi
13:02 Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü
12:56 Sel Edirne'yi vurdu! Evler sular altında kaldı, görüntüler korkunç
12:42 Yaramaz kedi yorganla birlikte çamaşır makinesine atıldı! İtfaiye ekipleri son anda kurtardı
12:18 HDP'nin İstanbul İl Kongresi'nde teröristbaşı Öcalan'ı öven sloganlara soruşturma başlatıldı
12:16 Ünlü bilim insanı tarih verip, dünyanın sonu için ilginç teorisini ortaya koydu: Felaketi yanlış yerde arıyorsunuz
Son Dakika! Erdoğan, Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüşecek Son Dakika! Erdoğan, Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüşecek         
13:30
"Uyuşturucu görüntüsü" diye servis edilmişti! O başkan konuştu: Bayıltıldım! "Uyuşturucu görüntüsü" diye servis edilmişti! O başkan konuştu: Bayıltıldım!         
13:28
Mehmet Boynukalın'dan asgari ücret yorumu! "Temennimiz ve duamız bu yönde" diyerek rakam verdi Mehmet Boynukalın'dan asgari ücret yorumu! "Temennimiz ve duamız bu yönde" diyerek rakam verdi         
13:05
İnegöllü mobilyacılar acil 15 bin eleman arıyor İnegöllü mobilyacılar acil 15 bin eleman arıyor         
12:22
Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü sırada gördüğü poşet nedeniyle şaştı kaldı! Az kalsın mideye gidiyordu Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü sırada gördüğü poşet nedeniyle şaştı kaldı! Az kalsın mideye gidiyordu         
11:43
Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı         
11:21
Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti! Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti!         
10:45
Milyonların gözü asgari ücret zammında! Milyonların gözü asgari ücret zammında!         
09:26
Hava almak için evden çıkmıştı, imam ağaca asılı halde bulundu Hava almak için evden çıkmıştı, imam ağaca asılı halde bulundu         
08:18
HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar         
08:12
İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar         
08:05
Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz         
19:07
Yağışlı havada lüks aracıyla sürat yapan iş insanı yaşamını yitirdi Yağışlı havada lüks aracıyla sürat yapan iş insanı yaşamını yitirdi         
17:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2021 13:54:52. #1.11#
SON DAKİKA: FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'na doğru - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement