Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Kadın Futbol Takımı'nın yeni sezon tanıtımı Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi Sosyal Tesisleri'nde yapıldı. 2021-2022 sezonuna şampiyonluk iddiasıyla hazırlanan FOMGET Kadın Futbol Takımı ve yöneticileri basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Elde ettiği başarılarla adını tüm Türkiye'ye duyuran ve futbolu kadınlara sevdiren Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Kadın Futbol Takımı yeni sezona hazır. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen yeni sezon lansmanına; Genel Sekreter Yardımcısı Baki Kerimoğlu, Kültür Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Bozkurt, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Artunç, Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, FOMGET Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Taner Bozkuş, FOMGET Gençlik ve Spor Kulübü Başkan Yardımcısı ve Genel Koordinatörü Ahmet Öksüz, FOMGET Gençlik ve Spor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu ve Asbaşkanı Doğan Kaya, FOMGET Kadın Futbol Takımı İdari Sorumlusu Pınar Aydoğdu, FOMGET Kadın Futbol Takımı sporcuları, EGO Spor Kulübü Başkanı Taner Özgün, EGO Spor Karate sporcuları, AMPUTE Milli Futbol Takımı futbolcularından Barış Telli, ASKİ Sporlu Milli Güreşçi Rıza Kayaalp ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Hedef: yeni şampiyonluklar

Kadınlar Süper Ligi'nde yarışan FOMGET Kadın Futbol Takımı, bünyesine kattığı yerli ve yabancı yeni transferlerle 2021-2022 sezonunda yeni şampiyonluklar elde etmeyi hedefliyor. Ankara'yı sporun başkenti yapmak istediklerini belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Baki Kerimoğlu, "FOMGET Kadın Futbol Takımını elde ettiği başarılardan dolayı tebrik ediyorum. Başkentimizde kadınların futbol oynayabileceğini gösterdiler. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak kendilerine her zaman maddi ve manevi destek olduk bundan sonra desteklerimiz devam edecek" dedi. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Artunç da, "Mansur Yavaş başkanımızın önderliğinde sporu ve sporcuyu desteklemeye devam edeceğiz. FOMGET Kadın futbol takımını da elde ettiği başarılardan dolayı tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

"Hedefimizi yükselttik"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın desteğiyle hedeflerinin şampiyonluk olduğu belirten FOMGET Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Taner Bozkuş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kadın futbol takımımız başta olmak üzere FOMGET'in yeni sezon tanıtım toplantısını değerli belediye yöneticileri ve sponsorları ile beraber gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu sene önemli transferlere imza attık ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın desteğiyle hedefimizi şampiyonluk olarak belirledik." - ANKARA