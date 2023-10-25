Forma imzalamak isteyen Pique bir anda sahneden düştü

Futbol kariyerini sonlandıran Gerard Pique, Kings League Americas yarışmasının lansmanında, bir hayranına imza vermeye gittiği anda dengesini kaybedip sahneden düştü.
Telefonla konuşarak hayranlarına doğru ilerleyen Pique, kendisine uzatılan formayı almaya çalıştığı anda ne olduğunu anlayamadan yere yığıldı.
Eski futbolcunun dengesini kaybederek yere düştüğü anın video görüntüsü kısa süre içerisinde yayıldı. Pique'nin o anları binlerce kez izlendi.
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