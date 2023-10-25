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Forma imzalamak isteyen Pique bir anda sahneden düştü - Son Dakika

Forma imzalamak isteyen Pique bir anda sahneden düştü

Son Güncelleme: 25.10.2023 22:18

Eski futbolcu Gerard Pique, Kings League Americas yarışmasının lansmanında sahneden düştü. Hayranlarına imza vermeye gittiği esnada dengesini kaybeden Pique'nin düşüşü binlerce izlendi.

Futbol kariyerini sonlandıran Gerard Pique, Kings League Americas yarışmasının lansmanında, bir hayranına imza vermeye gittiği anda dengesini kaybedip sahneden düştü.

TELEFONLA KONUŞUYORDU

Telefonla konuşarak hayranlarına doğru ilerleyen Pique, kendisine uzatılan formayı almaya çalıştığı anda ne olduğunu anlayamadan yere yığıldı.

BİNLERCE ETKİLEŞİM ALDI

Eski futbolcunun dengesini kaybederek yere düştüğü anın video görüntüsü kısa süre içerisinde yayıldı. Pique'nin o anları binlerce kez izlendi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Gerard Piqué, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Forma imzalamak isteyen Pique bir anda sahneden düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Forma imzalamak isteyen Pique bir anda sahneden düştü - Son Dakika
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