Formalarını giyip bayraklarını çıkarttılar! Şimdiden Süper Lig'e çıkacak olmanın coşkusunu yaşıyorlar - Son Dakika
Formalarını giyip bayraklarını çıkarttılar! Şimdiden Süper Lig'e çıkacak olmanın coşkusunu yaşıyorlar

Formalarını giyip bayraklarını çıkarttılar! Şimdiden Süper Lig\'e çıkacak olmanın coşkusunu yaşıyorlar
05.04.2026 17:24
Formalarını giyip bayraklarını çıkarttılar! Şimdiden Süper Lig\'e çıkacak olmanın coşkusunu yaşıyorlar
Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk yolunda dev bir adım atan Erzurumspor FK'da caddeler bayram yerine dönmeye başladı. Binlerce Erzurumlu, formalarını giyip bayraklarını alarak caddelerde Süper Lig'e yaklaşmanın coşkusunu yaşadı.

Trendyol 1. Lig'de Iğdır FK'yi 2-1 yenerek şampiyonluk yolunda dev bir adım atan lider Erzurumspor FK'da caddeler bayram yerine dönmeye başladı.

FORMALARINI GİYİP BAYRAKLARINI ÇIKARTTILAR

Binlerce taraftar, ellerinde bayraklarla Cumhuriyet Caddesi'ne akın ederek şampiyonluk şarkıları eşliğinde kutlama yaptı. Trendyol 1. Lig'de zirve mücadelesini sürdüren ve Iğdırspor maçında aldığı galibiyetle Süper Lig kapısını önemli şekilde aralayan Erzurumspor FK'nın aldığı bu son kritik galibiyet, şehirde büyük bir coşkuyla karşılandı. Binlerce Erzurumlu, formalarını giyip bayraklarını alarak caddelerde zaferin coşkusunu yaşadı.

Formalarını giyip bayraklarını çıkarttılar! Şimdiden Süper Lig'e çıkacak olmanın coşkusunu yaşıyorlar

ŞEHİRDE ''ŞAMPİYON DADAŞ'' SESLERİ YANKILANDI

Cumhuriyet Caddesi'nde "Şampiyon Dadaş" sesleri şehir merkezindeki kutlamaların kalbi Cumhuriyet Caddesi ve Havuzbaşı Kent Meydanı oldu. Araçlarıyla konvoy oluşturan vatandaşlar klakson çalarak galibiyeti kutlarken, meşalelerle geceyi aydınlatan taraftarlar "Şampiyon Erzurumspor" tezahüratlarıyla yeri göğü inletti. Genç yaşlı, kadın erkek her yaştan Dadaşın katıldığı gösterilerde, mavi-beyazlı renkler şehri adeta kuşattı. Sevinç gösterileri, gecenin ilerleyen saatlerine kadar davul zurna eşliğinde çekilen halaylarla sürdü.

Formalarını giyip bayraklarını çıkarttılar! Şimdiden Süper Lig'e çıkacak olmanın coşkusunu yaşıyorlar

Son Dakika Spor Formalarını giyip bayraklarını çıkarttılar! Şimdiden Süper Lig'e çıkacak olmanın coşkusunu yaşıyorlar - Son Dakika

    Yorumlar (6)

  • Görçek Fotoğrafçılık Görçek Fotoğrafçılık:
    DADAŞLAR SÜPER LİG'E. YOLUNUZ AÇIK OLSUN 20 13 Yanıtla
  • Ender Murat Ender Murat:
    Darısı erokdpora insallah 3 12 Yanıtla
  • Ender Murat Ender Murat:
    Helal dadasima bize super lig yakisir 4 5 Yanıtla
  • muammer yıldız muammer yıldız:
    inşallah Süper Lig e çıkacak Erzurum spor 3 4 Yanıtla
  • yol yolcu yol yolcu :
    Hayırlı olsun 1 2 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’ın görevden aldığı Orgeneral Randy George: Ordu, karakterli liderleri hak ediyor Trump'ın görevden aldığı Orgeneral Randy George: Ordu, karakterli liderleri hak ediyor
Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon 9 kişi tutuklandı Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon! 9 kişi tutuklandı
Narin Güran davasında kritik dönemeç Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında Narin Güran davasında kritik dönemeç! Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında
Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi Yerli kanser ilacında ilk adım Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi! Yerli kanser ilacında ilk adım
Rojin Kabaiş’in babası: Bakan Gürlek “Gerekeni yapacağız“ dedi Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek "Gerekeni yapacağız" dedi
Firari maymun ikinci kez yakalanarak koruma altına alındı Firari maymun ikinci kez yakalanarak koruma altına alındı
ABD’den İran’a tuhaf misilleme Süleymani’nin yeğeni ve kızı Gözaltında ABD'den İran'a tuhaf misilleme! Süleymani’nin yeğeni ve kızı Gözaltında
Coğrafi işaretli ürünlerde turuncu etiket dönemi Sertifikasyon zorunlu hale geliyor Coğrafi işaretli ürünlerde turuncu etiket dönemi! Sertifikasyon zorunlu hale geliyor
İsveç’te bir camiye ırkçı saldırı düzenlendi İsveç'te bir camiye ırkçı saldırı düzenlendi
Cezaevinden kaçan e-sporcuyu hiç hesaplamadığı bir detay yakalattı Bir zamanlar servet kazanıyordu Cezaevinden kaçan e-sporcuyu hiç hesaplamadığı bir detay yakalattı! Bir zamanlar servet kazanıyordu

10:49
Okan Buruk’tan beklenen Icardi kararı geldi Göztepe maçında...
Okan Buruk'tan beklenen Icardi kararı geldi! Göztepe maçında...
10:43
Rıdvan Dilmen’den çok konuşulacak şampiyonluk kehaneti
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak şampiyonluk kehaneti
10:42
Kayıp tam 100 milyon TL Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar
Kayıp tam 100 milyon TL! Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar
10:32
En düşük emekli maaşı yükseliyor: İşte konuşulan rakam
En düşük emekli maaşı yükseliyor: İşte konuşulan rakam
10:11
İran ve ABD’ye 2 aşamalı ateşkes planı sunuldu Kabul edilirse Hürmüz Boğazı açılacak
İran ve ABD'ye 2 aşamalı ateşkes planı sunuldu! Kabul edilirse Hürmüz Boğazı açılacak
09:48
ABD ve İran 45 günlük ateşkesi görüşüyor Çarpıcı Türkiye detayı
ABD ve İran 45 günlük ateşkesi görüşüyor! Çarpıcı Türkiye detayı
09:07
Akaryakıta tarihi zam kesinleşti Araç sahipleri depoları doldurun
Akaryakıta tarihi zam kesinleşti! Araç sahipleri depoları doldurun
09:05
Savaştan bu yana bir ilk Dünya 2 gemiyi adım adım takip ediyor
Savaştan bu yana bir ilk! Dünya 2 gemiyi adım adım takip ediyor
08:54
Mircea Lucescu’nun beyin ölümü gerçekleşti iddiası
Mircea Lucescu’nun beyin ölümü gerçekleşti iddiası
08:30
SGK’dan büyük temizlik Sigortası ve emekliliği iptal edilenlerin sayısı hayli fazla
SGK'dan büyük temizlik! Sigortası ve emekliliği iptal edilenlerin sayısı hayli fazla
08:18
Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu
SON DAKİKA: Formalarını giyip bayraklarını çıkarttılar! Şimdiden Süper Lig'e çıkacak olmanın coşkusunu yaşıyorlar - Son Dakika
