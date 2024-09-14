Formayı giyeli yarım saat bile olmadı! Kerem Aktürkoğlu, Benfica\'daki ilk golünü attı

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Benfica, Portekiz Ligi'nin 5. hafta maçında Santa Clara'yı konuk etti. Portekiz ekibiyle ilk maçına çıkan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, formayı giyeli yarım saat olmadan siftah yaptı.

İLK MAÇINA 11'DE ÇIKTI

Benfica, Portekiz Ligi'nin 5. haftasında Santa Clara ile sahasında karşı karşıya geldi. Portekiz ekibinin Galatasaray'dan 12 milyon euro karşılığında Galatasaray'dan transfer ettiği milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, bu karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve yeni takımında ilk kez forma giydi. Benfica'daki diğer bir milli futbolcumuz Orkun Kökçü de ilk 11'de başladı.

ORKUN'UN ASİSTİYLE GOLÜNÜ ATTI

Santa Clara, maçın ilk dakikasında Vinicius Lopes da Silva'nın golüyle öne geçti. Bu dakikadan sonra gol için baskı kuran Benfica, 27. dakikada durumu 1-1 yaptı. Ev sahibi takımın golümilli futbolcularımızın iş birliği ile geldi. Orkun Kökçü'nün ceza sahasına gönderdiği topu Kerem Aktürkoğlu ağlara gönderdi ve Benfica durumu 1--1 yaptı. Kerem, bu golün ardından büyük sevinç yaşadı.

İşte o gol;

GÖRÜNTÜ: S SPORT

GÖRÜNTÜ: S SPORT

GÖRÜNTÜ: S SPORT

GÖRÜNTÜ: S SPORT