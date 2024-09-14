Formayı giyeli yarım saat bile olmadı! Kerem Aktürkoğlu, Benfica'daki ilk golünü attı - Son Dakika
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Formayı giyeli yarım saat bile olmadı! Kerem Aktürkoğlu, Benfica'daki ilk golünü attı

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Milli futbolcularımız Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun formasını giydiği Benfica, Portekiz Ligi'nin 5. haftasında Santa Clara'yı konuk etti. Bu maçta Portekiz ekibiyle ilk maçına çıkan Kerem, 27. dakikada Orkun'un pasıyla fileleri havalandırarak yeni takımındaki ilk maçında gol sevinci yaşadı.

14.09.2024 23:22  Güncelleme: 23:39
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Benfica, Portekiz Ligi'nin 5. hafta maçında Santa Clara'yı konuk etti. Portekiz ekibiyle ilk maçına çıkan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, formayı giyeli yarım saat olmadan siftah yaptı.

İLK MAÇINA 11'DE ÇIKTI

Benfica, Portekiz Ligi'nin 5. haftasında Santa Clara ile sahasında karşı karşıya geldi. Portekiz ekibinin Galatasaray'dan 12 milyon euro karşılığında Galatasaray'dan transfer ettiği milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, bu karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve yeni takımında ilk kez forma giydi. Benfica'daki diğer bir milli futbolcumuz Orkun Kökçü de ilk 11'de başladı.

ORKUN'UN ASİSTİYLE GOLÜNÜ ATTI

Santa Clara, maçın ilk dakikasında Vinicius Lopes da Silva'nın golüyle öne geçti. Bu dakikadan sonra gol için baskı kuran Benfica, 27. dakikada durumu 1-1 yaptı. Ev sahibi takımın golümilli futbolcularımızın iş birliği ile geldi. Orkun Kökçü'nün ceza sahasına gönderdiği topu Kerem Aktürkoğlu ağlara gönderdi ve Benfica durumu 1--1 yaptı. Kerem, bu golün ardından büyük sevinç yaşadı.

İşte o gol;

Formayı giyeli yarım saat bile olmadı! Kerem Aktürkoğlu, Benfica'daki ilk golünü attı
GÖRÜNTÜ: S SPORT
Formayı giyeli yarım saat bile olmadı! Kerem Aktürkoğlu, Benfica'daki ilk golünü attı
GÖRÜNTÜ: S SPORT
Formayı giyeli yarım saat bile olmadı! Kerem Aktürkoğlu, Benfica'daki ilk golünü attı
GÖRÜNTÜ: S SPORT
Formayı giyeli yarım saat bile olmadı! Kerem Aktürkoğlu, Benfica'daki ilk golünü attı
GÖRÜNTÜ: S SPORT
Formayı giyeli yarım saat bile olmadı! Kerem Aktürkoğlu, Benfica'daki ilk golünü attı
GÖRÜNTÜ: S SPORT
Formayı giyeli yarım saat bile olmadı! Kerem Aktürkoğlu, Benfica\'daki ilk golünü attı

Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü, Portekiz, Benfica, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Formayı giyeli yarım saat bile olmadı! Kerem Aktürkoğlu, Benfica'daki ilk golünü attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Tony Montana: FENERBAHÇE LİYİM BAŞARILARIN DAİM OLSUN COCUK . . 146 0 Yanıtla
  • Kuzey efe: Aslan parçası. 102 5 Yanıtla
  • Faruk Aydoğan: Tebrikler 88 2 Yanıtla
  • Murat Aksoy: Senin ALLAH'INA kurban minik dev adam Daha iyi olacaksın İNŞALLAH Beyler bunlar bizim gururumuz bu gencecik çocuklara kötü yorum yapabilen varsa inanın ne insandır nede TÜRKTÜR Gurur duyuyorum hepsiyle 85 2 Yanıtla
  • Ali Ates: Tebrikler kerem 80 0 Yanıtla
  • Kenan KODALAK: Benfica senin için iyi bir basamak olur inşallah 63 0 Yanıtla
  • Ferhat Eser: Kerem adamsın ülkenin gururusun 52 2 Yanıtla
  • Yaman Auto: Ferhat burada mı 5 1 Yanıtla
  • Süper Çocuk: Beşiktaşlıyım hangi takımdan giderse gitsin Avrupa'da oynayan tüm oyuncularımıza başarılar diliyorum! Başta Hakan,Arda,Ferdi ve Kerem olmak üzere hepsi bizim gururumuzdur! 6 0 Yanıtla

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