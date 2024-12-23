Formayı unutan bir futbolcu var: Süper Lig'in en değerli 11'i belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Formayı unutan bir futbolcu var: Süper Lig'in en değerli 11'i belli oldu

Formayı unutan bir futbolcu var: Süper Lig\'in en değerli 11\'i belli oldu

Transfermarkt verilerine göre 2024'ün son piyasa değeri güncellemesi yapıldı. Böylelikle Trendyol Süper Lig'in en değerli ilk 11'i de belli oldu. Kadronun sadece Fenerbahçe ve Galatasaray'dan oluşması dikkat çekerken, sarı-kırmızılılarda Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'nın arkasında kalan Victor Nelsson kendisine yer bulması göze çarptı.

23.12.2024 17:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'de 2024 yılının son piyasa değeri güncellemesi yapıldı. Transfermarkt verilerine göre ligin en değerli 11'i belirlendi.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'DAN OLUŞUYOR

Belirlenen kadroda göze çarpan en önemli detay, sadece 2 takımdaki futbolculardan oluşması. En değerli 11, ligin lideri Galatasaray ve en yakın takipçisi olan ezeli rakibi Fenerbahçe'nin futbolcuları yer alıyor. Sarı-kırmızılılardan 5, sarı-lacivertlilerden ise 6 futbolcu kadroda kendisine yer buldu.

NELSSON'UN KADRODA OLMASI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan kadro yer alması en çok dikkat çeken isim Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson oldu. Nelsson, sarı-kırmızılılarda Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakçı'nın gölgesinde kalsa da piyasa değeriyle Süper Lig'in en değerli 11'inde yer alan 2 stoperden biri oldu.

Formayı unutan futbolcu kadroda: Süper Lig'in en değerli ilk 11'i belli oldu

LİGDE EN SON 3 AY ÖNCE İLK 11'DE OYNADI

Özellikle yaptığı kritik hatalarla gündemden düşmeyen 26 yaşındaki savunmacı, bu sezon sarı-kırmızılılarla 6'sı ilk 11 olmak üzere 14 maça çıktı ve 612 dakika sahada kaldı. Skor katkısı veremeyen Victor Nelsson'un takımıyla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Danimarkalı stoper, Süper Lig'de en son 28 Eylül'de oynanan ve 3-3 berabre biten Kasımpaşa maçında ilk 11'de sahaya çıkmıştı.

SÜPER LİG'İN EN DEĞERLİ 11'İ

  • Dominik Livakovic-Fenerbahçe: 11 milyon euro
  • Bright Osayi Samuel-Fenerbahçe: 8 milyon euro
  • Victor Nelsson-Galatasaray: 14 milyon euro
  • Davinson Sanchez-Galatasaray: 19 milyon euro
  • Jayden Oosterwolde-Fenerbahçe: 15 milyon euro
  • Gabriel Sara-Galatasaray: 23 milyon euro
  • Sofyan Amrabat-Fenerbahçe: 22 milyon euro
  • Barış Alper Yılmaz-Galatasaray: 20 milyon euro
  • Sebastian Szymanski-Fenerbahçe: 17 milyon euro
  • Allan Saint Maximin-Fenerbahçe: 17 milyon euro
  • Victor Osimhen-Galatasaray: 75 milyon euro

Abdülkerim Bardakcı, Trendyol Süper Lig, Davinson Sanchez, Victor Osimhen, Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Formayı unutan bir futbolcu var: Süper Lig'in en değerli 11'i belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • monşer null:
    Sallama Yalan Hepsi Pek İnandırıcı Gelmedi 1 0 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Süper Lig’de forma giyemiyorsan git Portekiz ligine insan gibi sporunu yap kardeşim, ne işin var bu hengamede :) 0 0 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    feratın takımı kuşlar yok 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:39 2024’te en çok haber olan İstanbul ilçe belediye başkanları 2024'te en çok haber olan İstanbul ilçe belediye başkanları
17:31 Ciner Yayın Grubu el değiştirdi Ciner Yayın Grubu el değiştirdi
16:40 Narin’in ailesinin gizli toplantı görüntüleri kriminal büroda Narin'in ailesinin gizli toplantı görüntüleri kriminal büroda
16:10 Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz
15:36 Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
09:30 Memurlara yeni hak geliyor Memurlara yeni hak geliyor
09:22 Muslera’dan ayrılık sorusuna flaş yanıt: Sezon sonu görüşürüz Muslera'dan ayrılık sorusuna flaş yanıt: Sezon sonu görüşürüz
09:05 Vatandaşı aldatan firmalar asıl şimdi yandı Vatandaşı aldatan firmalar asıl şimdi yandı
08:47 Bomba iddia: Volkan Demirel, elini sıkmadığı Şenol Güneş’i maç sonu dövmeye kalkmış Bomba iddia: Volkan Demirel, elini sıkmadığı Şenol Güneş'i maç sonu dövmeye kalkmış
08:38 Suriye’nin yeni Savunma Bakanı Kasra’dan terör örgütü YPG’ye ültimatom Suriye'nin yeni Savunma Bakanı Kasra'dan terör örgütü YPG'ye ültimatom
08:20 Şenol Güneş’ten Volkan’a küfür gibi sözler: İt de gelse hoş geldin derim Şenol Güneş'ten Volkan'a küfür gibi sözler: İt de gelse hoş geldin derim
08:16 İsrail, Yemen’deki Husilere karşı harekat başlatıyor İsrail, Yemen'deki Husilere karşı harekat başlatıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2024 18:14:08. #1.13#
SON DAKİKA: Formayı unutan bir futbolcu var: Süper Lig'in en değerli 11'i belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.