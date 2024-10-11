Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde Okan Buruk'un forvet tercihine karar verdiği öne sürüldü.
Sözcü'de yer alan habere göre Okan Buruk, eleştiri oklarının hedefi olan Mauro Icardi'den vazgeçmeyecek. Deneyimli hoca, Antalya deplasmanında iki yıldızı da sahaya sürmeyi planlıyor.
Osimhen, Galatasaray formasıyla çıktığı 4 maçta 2 gol ve 3 asistlik performans gösterdi. Icardi ise bu sezon 10 maçta 3 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.
Son Dakika › Spor › Forvet tercihi nasıl olacak? Okan Buruk merakla beklenen kararını verdi - Son Dakika
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