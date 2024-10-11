Forvet tercihi nasıl olacak? Okan Buruk merakla beklenen kararını verdi

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Tek bir cümle sarf edip kendini boşluğa bıraktı

Lübnan\'ın kalbine bomba yağdı! Ölenlerin arasında kritik bir isim de var

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde Okan Buruk'un forvet tercihine karar verdiği öne sürüldü.

ÇİFT FORVET OYNATACAK

Sözcü'de yer alan habere göre Okan Buruk, eleştiri oklarının hedefi olan Mauro Icardi'den vazgeçmeyecek. Deneyimli hoca, Antalya deplasmanında iki yıldızı da sahaya sürmeyi planlıyor.

OSIHMEN FORMDA

Osimhen, Galatasaray formasıyla çıktığı 4 maçta 2 gol ve 3 asistlik performans gösterdi. Icardi ise bu sezon 10 maçta 3 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.