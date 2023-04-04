Cevabı taraftar verdi! Fransa'daki oruç yasağına anlamı büyük tepki

Müslüman futbolcuların oruçlarını açması için ara verilmesine izin verilmeyen Fransa Futbol Federasyonu sert tepki gördü. Fransa Ligue 1'in lideri PSG'nin, dün Olimpik Lyon'u ağırladığı maç öncesi PSG taraftar grubu Paris Ultra Kolektifi, Müslüman futbolculara yönelik bu adımı açtıkları "Bir hurma, bir bardak su, oldu FFF'nin kabusu" yazılı pankartla protesto etti.

CEZA UYARISI

FFF, 30 Nisan'da Federal Hakemler Komisyonuna gönderdiği yazıda, laiklik ilkesine saygı gereği Müslüman futbolcuların oruçlarını açması için maçlara ara verilmemesini istemiş, aykırı davrananların ceza alabileceği uyarısında bulunmuştu.

ORUÇ TUTTUĞU İÇİN KADRODAN ÇIKARILDI

Ligue 1 takımlarından Nantes'in Cezayir asıllı defans oyuncusu Jaouen Hadjam, maç günleri de oruç tutmaya devam ettiği gerekçesiyle teknik direktör Antoine Kombouare tarafından maç kadrosundan çıkarılmıştı.

MAÇI KAYBETTİELR

Hadjam'ın oynamadığı maçta Nantes, Reims'e karşı kaybetmişti. Öte yandan İngiltere'de de ise Premier Lig ve alt liglerdeki karşılaşmalar esnasında hakemlerin oyunun durakladığı anlarda futbolculara oruçlarını açmaları için süre tanıyacağı duyurulmuştu.