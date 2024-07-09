Fransa mı İspanya mı? EURO 2024\'te ilk finalist belli oluyor

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) yarı final maçında bugün İspanya ile Fransa karşı karşıya gelecek. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te ilk finalist belli olacak.

İLK FİNALİST BELLİ OLUYOR

Karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonundan hakem Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Slovakya'dan Ivan Kruzliak olacak. Salı günkü müsabakayı kazanacak takım, Hollanda-İngiltere eşleşmesini geçecek ekiple şampiyonluk maçına çıkacak.

İSPANYA HEP KAZANDI

İspanya, yarı finale tüm maçlarını kazanarak geldi. İtalya, Hırvatistan ve Arnavutluk'un yer aldığı B Grubu'ndan gol yemeden 3'te 3 yaparak lider çıkan İspanya, son 16 turunda Gürcistan'ı, çeyrek finalde ise uzatmalar sonucunda ev sahibi Almanya'yı eleyerek yarı finalist oldu. Şampiyonaya Avusturya, Hollanda ve Polonya ile D Grubu'nda mücadele ederek başlayan Fransa, 1 galibiyet ve 2 beraberlikle 5 puan toplayarak Avusturya'nın ardından ikinci sırada son 16 turuna yükseldi.

"Horozlar" son 16 turunda Belçika'yı, penaltılara giden çeyrek final mücadelesinde ise Portekiz'i eleyerek yarı finale geldi.

FRANSA GOL YEMİYOR

EURO 2024'teki performanslara bakıldığında İspanya'nın hücumda, Fransa'nın ise savunmada etkili performansı dikkati çekiyor. Şampiyonada 5'te 5 yapan İspanya Milli Takımı, toplam 102 şutla en fazla gol arayan takım konumunda. Bu şutların 11'ini gole çeviren İspanyollar, Almanya ile turnuvanın en golcü takımı unvanını elinde bulunduruyor. Fransa Milli Takımı ise sadece 1 gol yedikleri turnuvadaki 5 maçın 4'ünde kalesini gol kapatmayı başardı. Fransızların yedikleri tek gol, Polonya karşısında penaltıdan oldu.

İKİLİ REKABETTE İSPANYA ÜSTÜN

İspanya ile Fransa, A milli takım seviyesinde 37. kez karşı karşıya gelecek. Rekabette geride kalan 36 müsabakanın 16'sını İspanya, 13'ünü ise Fransa kazandı. Yedi mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. İspanya'nın attığı 64 gole, Fransa 39 golle karşılık verebildi. İki takım arasında son dönemde yapılan maçlarda ise İspanya'nın bariz üstünlüğü bulunuyor. İspanya, son 16 yıldaki 8 müsabakada 5 maçta galip geldi. İki maçı Fransa kazanırken, 1 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

FRANSA'DAN AKAN OYUNDA GOL YOK

EURO 2024'te yarı finale kadar yükselen Fransa Milli Takımı, akan oyunda gol atamadı. D Grubu'ndaki ilk maçta Avusturya'yı 1-0 yenen Fransa'nın golünü Avusturyalı futbolcu Maximilian Wöber kendi kalesine attı. Fransa'nın Hollanda ile yaptığı ikinci grup müsabakası golsüz beraberlikle tamamlandı. Gruptaki üçüncü maçına Polonya karşısında çıkan Fransa, 1-1 biten maçta tek golü Mbappe'nin ayağından penaltıdan buldu. Son 16 turunda Belçika ile karşılaşan Fransa Milli Takımı'nın 1-0 kazandığı mücadeledeki golünü bu kez Jan Vertonghen kendi kalesine gönderdi. Çeyrek finalde ise Portekiz ile eşleşen "Horozlar", normal süresi ve uzatmaları 0-0 sona eren müsabakayı seri penaltılar sonunda 5-3 kazanarak yarı finalist oldu.