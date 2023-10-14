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Fransa, Portekiz ve Belçika, Euro 2024'e katılmayı garantiledi - Son Dakika

Fransa, Portekiz ve Belçika, Euro 2024'e katılmayı garantiledi

Son Güncelleme: 14.10.2023 00:33

Euro 2024 elemeleri nefes kesen maçlara sahne oldu. Fransa, Portekiz ve Belçika rakiplerini mağlup ederek finallere katılmayı garantileyen ülkeler oldu.

Euro 2024 elemeleri bu akşam oynanan maçlarla devam etti. Fransa, Portekiz ve Belçika, rakiplerini mağlup ederek Euro 2024 finallerine katılmayı garantiledi.

FRANSA'YI MBAPPE TAŞIDI

B Grubu'nda Fransa deplasmanda Hollanda'yı 2-1 yendi. Fransa'nın gollerini 7 ve 53'te Kylian Mbappe atarken, Hollanda'nın tek golü ise 83'te Hartman'dan geldi.

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BELÇİKA DEPLASMANDA GÜLDÜ

F Grubu'nda Belçika, Avusturya'yı deplasmanda Lukebakio (2) ve Romelu Lukaku'nun kaydettiği gollerle 3-2 yendi. Avusturya'nın gollerini 72'de Laimer, 84'te penaltıdan Sabitzer attı. Belçika puanını 16 yaptı ve Euro 2024 finallerine katılmayı garantiledi.

Mücadeleler nefes kesti! Fransa, Portekiz ve Belçika, Euro 2024 biletini aldı

RONALDO DOUBLE YAPTI

J Grubu'nda ise Portekiz, sahasında Slovakya'yı Gonçalo Ramos, ve Ronaldo'nun iki golüyle 3-2 mağlup etti. Slovakya'da David Hancko ile Stanislav Lobotka fileleri havalandırdı. Gruptaki 7. maçını da kazanan Portekiz puanını 21 yaptı ve Euro 2024 finallerine katılmayı garantileyen ülkelerden biri olmayı başardı.

Mücadeleler nefes kesti! Fransa, Portekiz ve Belçika, Euro 2024 biletini aldı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Portekiz, Belçika, Almanya, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fransa, Portekiz ve Belçika, Euro 2024'e katılmayı garantiledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fransa, Portekiz ve Belçika, Euro 2024'e katılmayı garantiledi - Son Dakika
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