Tüm takımı satılığa çıkardılar! Diğer kulüpler oyuncuları almak için sıraya girdi - Son Dakika
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Spor

Tüm takımı satılığa çıkardılar! Diğer kulüpler oyuncuları almak için sıraya girdi

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Fransa'nın önde gelen futbol kulüplerinden Lyon, 100 milyon Euro'luk satış hedefini tutturamayınca tüm takımını satışa çıkarmaya karar verdi. Bu karar, kulüplerin hesaplarını denetleyen DNCG'ye verilen sözün yerine getirilememesi üzerine alındı. Lyon'un bu hamlesi, Avrupa'daki diğer futbol kulüplerinin dikkatini çekti ve oyuncu transfer etmek için sıraya girdiler.

23.08.2024 16:02
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Fransız takımı Lyon'da yönetim, yaz transfer döneminin başında DNCG'ye toplam 100 milyon euroluk satış sözü vermişti. Bu rakam tutmayınca yönetim tüm takımı satmaya karar verdi.

TRANSFER İÇİN SIRAYA GİRDİLER

Lyon kadrosunun neredeyse tamamı, kulüp yönetimi tarafından satış listesine kondu. L'Equipe'te yer alan haberin ardından tüm Avrupa takımları Lyon'dan oyuncu transfer edebilmek için sıraya girdi.

UYGUN FİYATA GİDECEKLER

100 milyon euroluk satış limitini tutturmak için oyuncuları bir an evvel elinden çıkartmak isteyen Lyon yönetimi, gelen teklifleri hemen değerlendirecek. 100 milyon euro tutarına ulaşılamaması durumunda puan silme ve küme düşürme cezası ile karşı karşıya kalacaklar.

Tüm takımı satılığa çıkardılar! Diğer kulüpler oyuncuları almak için sıraya girdi

Futbol, Fransa, Spor, Lyon, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tüm takımı satılığa çıkardılar! Diğer kulüpler oyuncuları almak için sıraya girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Bahattin Eser: Bence 5sarayın burdan kendilerine bir pay çıkartması lazım ki bu sene biraz zevkli geçsin hep 8taş ve fenerbahçe olmaz lige biraz daha heycan lazım. Galatasaray yönetimi inşallah Lyon ile irtibata geçer 24 110 Yanıtla
  • Talat Yelbuz: 8 TAS VE 7FENEVBAHCE DEGERLENDIRSIN LIGIN TADI CIKSIN BUNLARIN YEMI NISAN DA BİTİYOR BAHO 38 38 Yanıtla
  • Talat Yelbuz: Bu arada 7fenev 8tas moda diye arada kaynamasın sigmo olomuc (sıradan bir çek takimi) fenevi 7 kenar yapmıştı ondan 7fenev 26 30 Yanıtla
  • Çelikk: Vah vahh çok üzüldüm 9 4 Yanıtla
  • Bayram Izgoren: darisi turk futbol kuluplerine 3 5 Yanıtla
  • Yunus Akay: tagliafico ve tolisso düşünülebilir Fenerbahçe'ye 4 1 Yanıtla

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